Челси - Бавария: онлайн трансляция

Во вторник, 25 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Челси" и немецкая "Бавария". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Бавария".

Начало матча в 22:00.

ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Букмекеры считают более вероятной победу немецкого клуба. На такой исход предлагается коэффициент 1,83. На успех домашнего коллектива можно поставить с коэффициентом 4,00. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

"Челси" и "Бавария" ранее играли между собой четыре раза. Два раза были сильнее футболисты из Лондона, однажды - немцы и еще один матч завершился вничью.

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил "РБ Лейпциг".