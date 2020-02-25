Наполи - Барселона: онлайн трансляция

Во вторник, 25 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют итальянский "Наполи" и испанская "Барселона". Встреча состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" - "Барселона".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры считают фаворитами данного противостояния футболистов испанского клуба. На победу чемпиона Испании предлагается коэффициент 2,15. На успех итальянцев можно поставить с коэффициентом 3,60. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что "Наполи" стал вторым в группе с английским "Ливерпулем", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". В свою о чередь "Барселона" была лучшей в группе с "Боруссией", итальянским "Интером" и чешской "Славией".

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" обыграла ПСЖ.