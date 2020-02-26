Реал - Манчестер Сити: онлайн трансляция

26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют мадридский "Реал" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Манчестер Сити".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

РЕАЛ Испания - МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Обслужит матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. В качестве его ассистентов выступят Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини. Резервный судья - Даниэле Довери.

Ранее клубы четырежды встречались в Лиге чемпионов. В групповом турнира сезона-2012/13 "Реал" оказался сильнее - 3:2 и 1:1. Также испанцы обыграли соперника в полуфинале сезона-2015/16 - 0:0 и 1:0.