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Уотфорд - Ливерпуль: онлайн-трансляция

Лидер чемпионата Англии встретится с предпоследней командой

суббота, 29 февраля 2020, 15:57
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Лидер чемпионата Англии встретится с предпоследней командой

В субботу, 29 февраля, в матче 28-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" сыграет с "Ливерпулем". Встреча пройдет в Уотфорде на стадионе "Викаридж Роуд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Уотфорд" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

28-й тур

УОТФОРД - ЛИВЕРПУЛЬ

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "красные". На победу "Ливерпуля" принимаются ставки с коэффициентом 1,51. На ничью можно поставить с котировкой 4,54. Выигрыш "Уотфорда" оценивается коэффициентом 7,20.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 27 матчах 79 очков. "Уотфорд" находится на предпоследнем, 19-м месте. В его активе 24 очка. В матче первого круга команд в Ливерпуле победу одержали хозяева со счетом 2:0.

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