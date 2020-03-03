Шахтер - Днепр-1 - 4:0 онлайн трансляция

В матче 21-го тура чемпионата Украины играют "Шахтер" и "Днепр-1". Встреча проходит в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Днепр-1".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

21-й тур

ШАХТЕР - ДНЕПР-1 - 4:0 *идет 1-й тайм

Голы: Кривцов (4), Адамюк (9, автогол), Тайсон (19), Коноплянка (23)

Шахтер: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Майкон, Коноплянка, Тете, Тайсон, Мораес

Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал, Ди Франко, Кравченко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Хобленко

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35 - Моментище! Исмаили получил пас от Тайсона, ворвался в штрафную, обыграл защитника, но с нескольких метров пробил мимо ворот!

33 - Ди Франко в борьбе за мяч ударил по лицу Майкона и получил желтую карточку.

32 - Все в порядке с Юрчуком и Кривцовым, продолжают они матч.

30 - Опасно! Тайсон пробил со штрафного, Юрчук отбил мяч, после чего столкнулся с Кривцовым. Оба игрока получили повреждения.

29 - Кравченко сбил возле своей штрафной Исмаили, но арбитр ограничился устным предупреждением.

25 - Хобленко получил передачу в штрафной, но пробил слабо и Пятов легко поймал мяч.

23 - ГООООООООООООООЛ! 4-0! Это уже какое-то уничтожение! Тете ворвался в штрафную, пробил с близкого расстояния, голкипер отбил мяч, но Коноплянка первым оказался на добивании.

22 - Логинов нарушил правил и получил желтую карточку.

19 - ГООООООООООООООООЛ! Мораес получил передачу в штрафной, отпасовал на Тайсона, который в касание переправил мяч в ворота! 3-0!

17 - Исмаили опасно навесил с фланга, но Логинов оказался первым на мяче и выбил его.

16 - Коноплянка получил передачу в штрафной и пробил с 10 метров, но попал в защитника.

13 - Шаповал навесил в штрафную, но Матвиенко выбил мяч.

10 - Тете мощно пробил из-за штрафной и мяч попал в голову Логинову. В нокдауне находится игрок днепровского клуба после сильного удара.

9 - ГООООООООООООООООООООООЛ! Последовала подача на угол вратарской, Мораес пробил в противоход вратарю, мяч попал в ногу Адамюку и влетел в ворота! 2-0!

7 - Гости пока не могут организовать толковую атаку, хотя им нужно обязательно набирать очки

4 - ГОООООООООООЛ! Последовал навес с углового, Кривцов выиграл верховую дуэль и переправил мяч в ворота! 1-0!

3 - Коноплянка нанес удар с угла штрафной, но Юрчук отбил мяч.

Матч начался!

Стадион "Металлист" готов к проведению матча.

Игроки и тренеры "Шахтера" прибыли на стадион.

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,19. Ничья оценивается котировкой 6,80. На выигрыш "Днепра-1" можно поставить с коэффициентом 13,00.

После 20 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Днепр-1" находится на восьмой позиции, имея в активе 22 очка.

В первом круге "Шахтер" в гостях обыграл "Днепр-1" со счетом 2:0. Победу "горнякам" принесли голы Жуниора Мораеса и Тайсона.