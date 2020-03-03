Жеребьевка группового этапа Лиги наций: онлайн трансляция

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.

Начало официальной части мероприятия - в 19:00.

Как и в первом розыгрыше турнира, команды распределены на четыре лиги. Внутри лиг они были разбиты на корзины согласно выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Украины, выиграв свою группу Лиги B, в новом сезоне будет выступать в дивизионе с сильнейшими командами Европы. Она будет в 3-й корзине во время жеребьевки.

Вот полный состав лиг и корзин.

Лига A

Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария

Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия

Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция

Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия

Лига B

Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия

Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния

Лига C

Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия

Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр

Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург

Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова

Лига D

Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн

Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино

Первыми по группам будут распределены сборные в Лиге D, затем - в Лиге C, после - в Лиге B и, наконец, - в Лиге A.

После жеребьевки УЕФА опубликует календарь турнира.