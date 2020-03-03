Жеребьевка группового этапа Лиги наций: онлайн трансляция

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.
"Апостроф" проведет онлайн трансляцию жеребьевки группового этапа Лиги наций сезона-2020/21.
Начало официальной части мероприятия - в 19:00.
Как и в первом розыгрыше турнира, команды распределены на четыре лиги. Внутри лиг они были разбиты на корзины согласно выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций и рейтингу ФИФА. Сборная Украины, выиграв свою группу Лиги B, в новом сезоне будет выступать в дивизионе с сильнейшими командами Европы. Она будет в 3-й корзине во время жеребьевки.
Вот полный состав лиг и корзин.
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: Россия, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Первыми по группам будут распределены сборные в Лиге D, затем - в Лиге C, после - в Лиге B и, наконец, - в Лиге A.
После жеребьевки УЕФА опубликует календарь турнира.