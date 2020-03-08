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Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Коллективы из Манчестера встретятся в матче 29-го тура чемпионата Англии

воскресенье, 8 марта 2020, 10:58
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Коллективы из Манчестера встретятся в матче 29-го тура чемпионата Англии

В воскресенье, 8 марта, в матче 29-го тура чемпионата Англии встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити".

Начало встречи - в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

29-й тур

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются гости. На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,77. Ничья оценивается котировкой 4,32. На выигрыш "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 4,58.

После 28 туров "Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 57 очков и имея матч в запасе. "Манчестер Юнайтед" находится на седьмой позиции, имея в активе 42 очка.

В матче первого круга "Манчестер Юнайтед" обыграл действующего чемпиона на его поле со счетом 2:1. Также команды встречались в текущем сезоне в полуфинале Кубка лиги. Тогда сильнее по сумме двух матчей оказался "Манчестер Сити", выигравший первую встречу на выезде со счетом 3:1 и уступивший в ответной игре дома с результатом 0:1.

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