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Ювентус - Интер: онлайн трансляция

Ювентус и Интер встретятся в центральном матче чемпионате Италии

воскресенье, 8 марта 2020, 20:50
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Ювентус и Интер встретятся в центральном матче чемпионате Италии

В матче 26-го тура чемпионата Италии сыграют "Ювентус" и "Интер". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Интер".

Начало матча в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

26-й тур

ЮВЕНТУС Турин - ИНТЕР Милан

Ювентус: Щесны, Сандро, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Рэмзи, Коста, Роналду, Игуаин

Интер: Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Янг, Весино, Барелла, Брозович, Кандрева, Лукаку, Мартинес

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Игроки "Ювентуса" прибыли на стадион. Все выглядят очень стильно.

Состав и расстановка "Ювентуса".

Стадион "Альянц" готов к проведению матча.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 2,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,30. На успех "Интера" можно поставить с коэффициентом 3,60.

"Ювентус" занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 60 очков. "Интер" с 54 очками находится на третьей позиции.

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