РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи - в 22:00

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

РБ ЛЕЙПЦИГ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР

В первом матче победу со счетом 1:0 одержал немецкий клуб.

На групповой стадии турнира "Тоттенхэм Хотспур" занял второе место в квартете В. Лондонский клуб играл с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). "РБ Лейпциг" финишировал на первом месте в группе G. Немцы встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).