Ливерпуль - Атлетико: онлайн трансляция

В среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Атлетико".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ЛИВЕРПУЛЬ - АТЛЕТИКО

В первом матче победу со счетом 1:0 одержал испанский клуб.

В предыдущем раунде турнира "Ливерпуль" стал первым в группе с итальянским "Наполи", австрийским "Зальцбургом" и бельгийским "Генком". "Атлетико" занял второе место в квартете с итальянским "Ювентусом", немецким "Байером" и российским "Локомотивом".

Ранее первыми четвертьфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов стали итальянская "Аталанта" и немецкий "РБ Лейпциг".