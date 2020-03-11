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ПСЖ - Боруссия: онлайн трансляция

Французский и немецкий клубы встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

среда, 11 марта 2020, 11:19
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Французский и немецкий клубы встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 11 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют французский "ПСЖ" и немецкая "Боруссия". Встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" - "Боруссия".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ - БОРУССИЯ

В первом матче победу со счетом 2:1 одержал немецкий клуб.

"Боруссия" заняла второе место в группе F. Немецкий клуб встречался с "Барселоной" (0:0, 1:3), "Интером" (0:2, 3:2) и "Славией" (2:1, 2:0). "ПСЖ" финишировал на первом месте в группе А. Парижане играли с "Реалом" (3:0, 2:2), "Брюгге" (1:0, 5:0) и "Галатасараем" (5:0, 1:0).

Ранее первыми четвертьфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов стали итальянская "Аталанта" и немецкий "РБ Лейпциг".

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