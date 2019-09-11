Жуткая трагедия человечества: как террористы устроили адское 11 сентября в США - видео тех событий

11 сентября 2001 года США и весь мир потряс масштабный теракт, аналогов которого мир не видел ни до, ни после этого. Почти три тысячи человек стали жертвами атаки террористов, захвативших пассажирские самолеты.



Два самолета совершили столкновение с башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет врезался в здание минобороны, а четвертый – упал в поле штата Пенсильвания после того, как люди попытались отбить захваченный самолет у террористов.



Что происходило 11 сентября 2001 года

Утром четыре группы террористов, в количестве 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Рейсы 11 American Airlines (Бостон – Лос-Анджелес) и 175 United Airlines (Логан – Лос-Анджелес) врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. От столкновения обе башни обрушились, похоронив под завалами тысячи людей. Кроме того, была разрушена и третья башня ВТЦ, на которую обрушились башни-близнецы.

Рейс 77 American Airlines (Вашингтон – Лос-Анджелес) должен был уничтожить здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона, однако террористам задуманное удалось не в полной мере. Тем не менее, в результате столкновения с западным крылом Пентагона, погибли все 64 человека на борту (в том числе 5 террористов) и еще 125 человек, находившихся в здании. Также пострадали более сотни людей, находившихся недалеко от места теракта.

Четвертый самолет рейса 93 United Airlines (Ньюарк – Сан-Франциско) по неофициальным данным должен был врезаться в Капитолий или Белый дом, однако пассажиры и команда рейса попытались перехватить управление судном у террористов, в результате чего самолет упал в поле в штате Пенсильвания. На борту лайнера погибли 40 пассажиров и 4 террористов.

Общее число жертв и последствия

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек. Еще около 6,3 тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. При этом почти 16 тысяч человек, которые находились в зданиях башен ВТЦ, смогли выжить благодаря оперативной эвакуации.

В США сразу же началась своеобразная авиапаника. Было объявлено об отмене всех коммерческих рейсов, а самолеты прибывшие в США из других стран, были отправлены в аэропорты Канады и Мексики. Часть из них были отправлены обратно в страны вылета. Всем частным самолетам, находившимся в небе также было срочно приказано вернуться в аэропорты.

В небо над крупнейшими городами США были подняты патрули истребителей ВВС и Национальной гвардии.

В результате паники ошибочно сообщалось о еще нескольких терактах и даже захвате еще одного самолета, однако ничего из этого не подтвердилось.

Мемориал

Впоследствии на месте башен-близнецов был построен Национальный мемориал и музей 11 сентября. Его открыли на десятую годовщину трагедии.

Наверху находится зеленая зона и два бассейна, олицетворяющие пустоту, оставшуюся после трагедии, а сам музей памяти находится в здании под землей.