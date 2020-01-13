Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Пока украинцы встречали Новый Год и Рождество, в Хорватии прошли президентские выборы, на которых лидер Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович победил действующего "консервативного" президента Колинду Грабар-Китарович с результатом в 52% голосов против 47%. Несмотря на то, что выборы не были наполнены скандалами и агрессией, все проблемы и противоречия хорватского общества проявились в полной мере. "Апостроф" решил узнать, как смена власти в Хорватии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, повлияет на внешнюю и внутреннюю политику балканского государства и ее отношения с Украиной.

Победа "Партии холодильника"

Избрание Милановича - бывшего коммуниста, который в свое время отметился фразами о гражданской войне в Хорватии, и которого на дух не переносят хорватские ветераны войны 90-х - обозначило раскол в хорватском обществе, в котором "партия холодильника" победила консерваторов и патриотов. Ведь главные обещания Милановича касаются экономики и социальной сферы, и напоминают хорошо знакомое украинцам "улучшение жизни уже сегодня". Также довольно четко проявилось территориальное разграничение избирательных предпочтений хорватов. Жители приморских регионов и крупных городов в основном поддержали Милановича, в то время как области, подвергшиеся воздействию войны, остались благосклонными к кандидату от Хорватского демократического содружества (ХДС) - партии, основанной первым президентом независимой Хорватии Франьо Туджманом.

Какие же изменения политического курса ожидают Хорватию при президентстве Милановича? В первую очередь, не стоит ожидать отклонений от общей политики ЕС и НАТО - этот вопрос после присоединения страны к обоим организациям для общества больше не актуален. А потому именно внутриполитическая арена станет главным полем для изменений и поворотов.

"Политический курс нового хорватского президента будет более прагматичным и умеренным во всех смыслах, более ориентированным на улучшение жизни "маленького хорвата". На этом будут базироваться и внутренние, и внешнеполитические решения", - объяснила "Апострофу" основательница проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Тем не менее, до парламентских выборов новоизбранный президент страны будет сильно скован в своих решениях: баланс власти в Хорватии после конституционной реформы 2000 года более смещен в сторону парламента.

Колинда Грабар-Китарович покорила сердца многихФото: Getty images

"Ярко выраженной президентской республикой Хорватия была в бурные девяностые, когда "отец нации" и первый президент этого молодого государства Франьо Туджман действительно держал в своих руках основные рычаги влияния на внешнюю и внутреннюю политику (одновременно Туджман возглавлял и правящую партию - ХДС, - "Апостроф"). Авторитарные наклонности первого хорватского президента в значительной степени помешали евроатлантическим перспективам Загреба. А поэтому в 2000 году, после смерти Туджмана и обновления власти, когда страну возглавили левоцентристы, новое руководство Хорватии во главе с президентом Стипе Месичем всерьез ограничило властные полномочия главы государства", - рассказал "Апострофу" исследователь истории и политики Балканского региона Анатолий Демещук.

Друзья России и защитники толерантности

Менять руководство государства Хорватии пришлось как раз в период своего председательства в Совете ЕС. И у нового руководства есть шанс повлиять на политику не только своей страны, но и всего Евросоюза. Что не может не вызывать тревогу, ведь в Социал-демократической партии, которую возглавляет новый президент, есть сторонники более дружественной политики в отношении России. В частности, речь идет о бывшем президенте Степана Месиче, который неоднократно выступал за отмену санкций против России.

"Вопрос "номер один" - какой будет санкционная политика по отношению к России со стороны новой власти Хорватии. Есть уже тревожные звоночки, но пока сильно беспокоиться не стоит, - пояснила Наталья Ищенко. - Во-первых, пока официально новый президент идею о возможности смягчения санкционного давления на РФ не озвучивает. Во-вторых, для столь заметной коррекции внешнеполитического курса нужно получить контроль над правительством - Хорватия все-таки более парламентская, чем президентская республика. Впрочем, выборы нового парламента ожидаются лишь во второй половине года, когда Хорватия уже не будет председательствовать в ЕС".

Кроме того, новоизбранные хорватские власти вряд ли попытаются серьезно повлиять на курс ЕС, учитывая приверженность идейному курсу Брюсселя, по крайней мере, на уровне внешней атрибутики. Как отмечает Анатолий Демещук, Зоран Миланович является "типичным носителем ценностей нынешнего высшего истеблишмента ЕС".

"Его риторика о многообразии, толерантности и уважении к правам всех меньшинств (как национальных, так и религиозных и сексуальных) на 100% коррелирует с официальной линией Брюсселя. А до его избрания Хорватия, наоборот, несколько выделялась в ЕС, условно говоря, "правизной" своей власти. Внешняя политика Хорватии при Милановиче, учитывая это, будет двигаться в общем фарватере Евросоюза. Относительно санкций против РФ - Хорватия однозначно будет придерживаться официальной позиции ЕС и его миротворческой риторики", - отметил Анатолий Демещук.

"Хорватский опыт" для Украины под угрозой?

Впрочем, есть другой важный вопрос - относительно вероятного охлаждения отношений с Украиной. В частности, из-за поражения на выборах с поста лидера партии ХДС уйдет действующий премьер Хорватии Андрей Пленкович, известный своим очень благосклонным отношением к Украине. "Чисто на человеческом уровне консерваторы более благосклонно относятся к Украине", - отмечает Наталья Ищенко.

Новоизбранный президент Хорватии Зоран МилановичФото: Getty images

Может произойти откат и в другом крайне важном вопросе. Так, во время пребывания у власти консерваторов часто проводились параллели между войной за независимость Хорватии, а также конфликтом с так называемой "Республикой Сербской краины" и войной на Донбассе.

"Несколько лет назад Загреб выразил готовность поделиться с Киевом своим опытом мирной реинтеграции оккупированных территорий (это имело место под эгидой ООН в 1995-1998 годах в Восточной Славонии). И в течение целого года от ряда украинских чиновников не раз было слышно об идее осуществить что-то подобное на Донбассе", - рассказал Анатолий Демещук.

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А теперь Миланович наверняка спустит данный вопрос на тормоза. Дело в том, что в своей политической риторике они всячески соскакивают с темы войны с Сербией. На эту проблему с новой властью в Хорватии намекают и эксперты. Дело в том, что все проекты "обмена опытом" с Украиной опирались на поддержку этих идей именно консерваторами. А поэтому с приходом к власти социал-демократов ситуация может в корне измениться.

"Социал-демократы, в том числе и президент, которые не хотят вспоминать свою собственную войну, вряд ли захотят "возиться" с чужим вооруженным конфликтом. Поэтому будущее всех рабочих групп по изучению хорватского опыта мирного урегулирования - под вопросом. Хотя, опять же, окончательно это станет ясно только после парламентских выборов", - подчеркнула Наталья Ищенко.