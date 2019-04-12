Эксперт рассказал, как Коломойский может создать искусственный дефицит цемента

Олигарх Игорь Коломойский планирует приобрести компанию "ХайдельбергЦемент", которая владеет тремя цементными заводами в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

"Игорь Мазепа покупает для своего давнего партнера и клиента Игоря Коломойского компанию "ХайдельбергЦемент". Акции приобретаются инвесткомпанией Мазепы Concorde Capital на кипрскую компанию Overin Limited, созданную в 2016 году. Дочка мирового гиганта HeidelbergCement AG владеет в Украине тремя цементными заводами - "Криворожский", "Каменский" и "Амвросиевский", - уточняет эксперт.

Он отметил, что такое приобретение может вызвать удивление, поскольку раньше Игорь Коломойский не интересовался конкурентным бизнесом.

"Зачем Коломойскому цементные заводы? Никогда раньше у олигарха не возникало желания выходить на конкурентный рынок и строить бизнес, не связанный со схемами. И в банковской сфере, и в ферросплавном бизнесе, и в авиации, и в энергетике Коломойский, как правило, делал ставку на преференции со стороны государства, монопольное положение, возможность уходить от уплаты налогов", - пишет Марунич.

При этом эксперт подчеркивает, что повсеместное строительство бетонных дорог – это дорогостоящая и опасная затея, поскольку требует куда больше временных и финансовых затрат, чем асфальтобетонных. Именно поэтому бетонные дороги могут позволить себе только самые богатые страны. Кроме того, отмечает Марунич, если Украина перейдет на масштабное строительство бетонных дорог, это приведет к резкому росту стоимости цемента, который сразу же станет дефицитным товаром.

"Именно на искусственный дефицит, похоже, делает расчет Коломойский. Ни у кого нет сомнений, что в случае избрания Зеленского львиная доля заказов на строительство дорог очень быстро окажется у автодорожной компании ПБС главного "укроповца" Александра Шевченко. А цемент для производства бетона обеспечат заводы Коломойского", - подытожил Дмитрий Марунич.

В июле 2018 года предприятие "Днепразот" Игоря Коломойского отказалось поставлять водоканалам хлор, настаивая на повышении цен.