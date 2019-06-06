ТРЦ "Караван" в Киеве переформатируют в аутлет

Киевский ТРЦ "Караван", расположенный по адресу ул. Логовая, 12, заработает в формате аутлет центра – там можно будет купить продукцию популярных брендов со скидкой до минус 70%.

Об этом сообщается в пресс-релизе центра.

В ТРЦ также проведут строительные работы по обновлению экстерьера и интерьера, реконструируют системы пожарной безопасности.

Концепция аутлет обычно реализуется в двух форматах - либо бренд продает остатки товара из предыдущих коллекций, либо отшивает свои бестселлеры из менее дорогих материалов, понижая их стоимость. В "Караване" планируют применить оба формата, сделав его самым крупным аутлет-центром в Украине.

Ожидается, что ТРЦ "Караван" пополнит ряды профессиональных аутлет-центров столицы и будет работать по принципу "комфортное социальное пространство + концентрация дисконта в одном месте".

В формате аутлет будут представлены преимущественно бренды категории фешн: заинтересованы в проекте LC Waikiki, польская LPP Group – Reserved, Cropp, Sinsay, бренды Ultra Group – Levis, Guess, Super Dry, Hugo, а также Baldinini, Lagerfeld, HugoBoss.

Концепцию доступного шопинга поддерживает также Multiplex – цена на все кинопремьеры в "Караван" ниже, чем в других кинотеатрах сети – всего 50 грн.

Кроме ассортимента магазинов, изменится и внешний вид торгово-развлекательного центра: фасад подсветят интерактивной иллюминацией, внутри комплекса заменят напольное покрытие и потолки, обновят интерьер общих зон и санузлов, улучшат качество освещения, установят сцену и мультимедийный экран для проведения массовых мероприятий, отремонтируют парковку.

Также планируется обновить зоны фудкорта и роллердрома. Количество посадочных мест на фудкорте увеличится с 330 до 670, а количество кухонь – с 15 до 25. На территории роллердрома появится современный скейтпарк, оборудованный разгонными горками, трамплинами, радиусами и рампами разных высот и размеров под уровень катания, и новое хоккейное поле. Будет работать Roller School и профессиональный Roller Shop, обновится прокатный инвентарь.

Полностью закрывать "Караван" на время изменения концепции и ремонтов не будут, гипермаркет и кинотеатр продолжат работать в обычном режиме. Окончание работ запланировано на ноябрь 2019 года.