Альфа-Банк договорился с сервисом Payoneer о переводах без комиссии

Альфа-Банк Украина начал сотрудничество с Payoneer и предлагает фрилансерам получать выплаты в долларах без комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, выплаты с аккаунтов Payoneer в Альфа-Банке Украина будут зачислять бесплатно, быстро и с помощью по валютному контролю.

Также не предусмотрено никаких дополнительных комиссий банка за перечисление средств с Payoneer и зачисления на текущий или карточный счет (стандартная комиссия сервиса Payoneer составляет 2%). Зачисление средств на счет осуществляется день в день;

Отмечается, что благодаря договоренности с Payoneer, банк самостоятельно обеспечивает документальное сопровождение зачисления валюты и валютный контроль.

Новый сервис Payoneer в Альфа-Банке Украина доступен как клиентам-физлицам, так и фрилансерам-предпринимателям.

"Для того, чтобы воспользоваться условиями перечисления средств с аккаунта Payoneer, достаточно открыть в Альфа-Банке Украина платежную карту или текущий счет и в аккаунте Payoneer указать их реквизиты. Далее необходимо инициировать вывод средств на карту Альфа-Банка Украина, и средства будут зачислены не позднее следующего рабочего дня. Фрилансерам, оформленным как ФЛП, банк предлагает открыть счет дистанционно за 2 минуты в онлайн-банке для предпринимателей "ОК, Альфа", - говорится в заявлении банка.