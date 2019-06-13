Протекция и экспорт: бизнес и члены Кабмина обсудили шаги по борьбе с трудовой миграцией

Украинские предприниматели делают все от себя зависящее, чтобы минимизировать проблему трудовой миграции и просят правительство также предпринять определенные шаги для ее преодоления.

Об этом заявил владелец группы компаний UkrLandFarming Олег Бахматюк в ходе дискуссии на тему "Трудовая миграция: вызовы для Украины", организованной Европейской бизнес ассоциацией при участии UkrLandFarming, передает корреспондент "Апострофа".

Он уточнил, что его компания также серьезно столкнулась с проблемой трудовой миграции.

"Если ранее у нас работало 32 тысячи людей, то сейчас 27 тысяч… При этом мы за два года подняли зарплаты на 90%, платим ее полностью "в белую". Но мы столкнулись с тем, что теряем ядро компании - в нашей отрасли это представители технических профессий - комбайнеры, агрономы, водители - люди, которые имеют определенное специализированное образование и легко адаптируются в среде, к примеру, в той же Польше", - отметил Бахматюк.

Владелец группы UkrLandFarming подчеркнул, что бизнес со своей стороны предпринимает шаги по решению вопроса – повышает зарплаты и улучшает условия труда. В то же время, он призывает государство облегчить условия ведения бизнеса и обеспечить продвижение украинской продукции в мире. Рост объемов экспорта положительно повлияет на доходы населения.

"Со стороны государства также нужны стимуляционные процессы… Должен быть секторальный протекционизм… Например - строительство элеваторов, перерабатывающих заводов. Функция государства - разработать подготовительные механизмы - регуляторные, экономические, в банковской сфере... Второй вопрос - это позиционирование на внешних рынках. Мы видим, что отсутствует роль государства, как лоббиста продвижения на внешних рынках своей продукции", - подчеркнул Бахматюк.

Также ситуацию прокомментировал первый заместитель министра экономразвития Максим Нефедов. Он заметил, что обеспечение украинцам конкурентных условий труда и повышение уровня жизни будет препятствовать оттоку трудовых кадров за границу.

"Основная стратегия - это рост уровня жизни людей, экономический рост, который потянет за собой рост зарплат и будет мотивировать людей работать в Украине. Понятно, что рост экономики позволит предприятиям платить налоги, а государству инвестировать в медицину, в дороги, в образование - во все то, чего требуют украинцы", - отметил Нефедов.