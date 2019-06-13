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Рейтинг устойчивости: Эксперты представили топ-50 самых стабильных госпредприятий Украины

четверг, 13 июня 2019, 16:27
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В четверг, 13 июня, Международный центр перспективных исследований обнародовал рейтинг финансовой устойчивости государственных предприятий Украины и запустил одноименный интернет-портал с подробными показателями по каждой из этих компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе Центра.

Эксперт МЦПИ Егор Киян отметил, что 50 крупнейших госкомпаний были отобраны по показателю общей стоимости активов. Финансовая стабильность была рассчитана по четырем критериям: ликвидность, рентабильность, леверидж и активная деятельность.

ТОП-50 успешных кампаний возглавил ГП "Украэрорух", общая финансовая устойчивость которого была оценена на 8 из 10 возможных баллов. Следующие места соответственно заняли Мариупольский морской торговый порт, ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Международный аэропорт Львов".

Самую низкую финансовую устойчивость продемонстрировали ПАО "Припортовый завод" и НСК "Олимпийский".

Аналитики МЦПИ отметили, что десять из пятидесяти крупнейших государственных компаний недостаточно прозрачно ведут финансовую отчетность, что помешало оценить их стабильность. Этим кампаниям было присвоено 40-е место.

Егор Киян также отметил, что лучшие показатели в рейтинге продемонстрировали транспортные и логистические государственные предприятия.

Он также подчеркнул, что создан интерактивный портал для отображения результатов отдельных компаний, который доступен по ссылке. Участники проекта анонсировали постоянное обновление показателей по мере представления финансовой отчетности госкомпаниями.

Рейтинг "Финансовая стабильность государственных предприятий в Украине" направлен на повышение эффективности управления госпредприятиями и реализован в рамках проекта "Содействие прозрачности и внедрение антикоррупционных мероприятий в государственных предприятиях и органах местного самоуправления в Украине", который осуществляется МЦПИ в партнерстве с Институтом экономических и социальных реформ (INEKO) и Официальной поддержкой развития Словацкой Республики (SlovakAid).

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