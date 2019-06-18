Месяц назад забрали на допрос: собственник "Софт Оил" обвинил налоговую полицию в похищении человека

27 мая директор компании "Софт Оил" Кирилл Суворов пропал и до сих пор недоступен, родные утверждают, что его забрали на допрос в налоговую милицию Днепропетровской области и удерживают там.

Об этом заявил собственник кампанииДмитрий Олейник в интервью "Обозревателю".

"Уже три недели ни я, ни его адвокат не можем с ним связаться", - отметил Олейник.

Действия налоговой милиции Днепропетровской области Дмитрий Олейник называет "откровенным беспределом".

В начале мая украинская компания ТОВ "Софт Оил" подписала контракт на поставки масла в Украину, в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, были отобраны образцы для лабораторных анализов. 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.

"Кирилл Суворов продолжает сидеть под замком у налоговых милиционеров третью неделю. Адвокат обращался к следователю и к прокурору, с требованием предоставить доступ к клиенту для оказания правовой помощи. Эти законные требования проигнорировали… Мы уже заплатили за растаможку около 8 млн гривен, и должны были оплатить в бюджет еще 34 млн гривен, однако из-за беспредела налоговой милиции эти платежи заблокированы. Подмяв под себя прокуратуру Днепропетровской области, Сергей Пеньков(первый заместитель руководителя ГФС в Днепропетровской области – "Апостроф") возомнил себя "местным царьком" и решает, кому из бизнесменов дышать, а кому умереть", - подчеркнул Олейник.

Причиной давления на свою компанию, похищения директора, и блокирования груза на таможне, Дмитрий Олейник называет вымогательство фискальных органов.

"На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко потребовал вернуть Кирилла и оставить компанию в покое", - заявил бизнесмен.

По мнению бизнесмена, события последних дней и недель свидетельствуют, что только отстранение руководства налоговой милиции, и ликвидация этой службы не только де-юре, но и де-факто, может положить конец откровенному беззаконию.