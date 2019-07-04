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Компания скандально известного бизнесмена Фирманюка заявила о давлении со стороны таможни

четверг, 04 июля 2019, 15:57
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Одесской таможней заблокирована работа структур, входящих в орбиту бизнесмена Ореста Фирманюка.

Об этом на пресс-конференции в ИА "Укринформ" сообщила заместитель директора фирмы "Макотрейдинг" Виктория Пикшрене.

По ее словам, руководство таможни принимает решения, которые блокируют ведение хозяйственной деятельности и приводят к убыткам группы компаний. В частности, на сегодняшний день каждый десятый контейнер, который выезжает из Одесской таможни, подлежит отбору образцов, полной разгрузке товара из контейнера на склад и обратно.

Во время пресс-конференции Виктория Пикшрене признала, что ее экспедиторская фирма входит в группу компаний, инвестором которой является Орест Фирманюк.

"У нас есть группа компаний. "Макотрейдинг" - одна из них. Орест Игоревич является одним из инвесторов, которые входят в нашу группу", - заявила она.

Ореста Фирманюка украинские СМИ называют одним из крупнейших контрабандистов страны. Он специализируется на импорте товаров хозяйственной группы и тканей. Отмечается, что он работает с помощью фальшивых документов на товар, занижения таможенной стоимости, замены более дорогих товаров более дешевыми и так далее. "Макотрейдинг" - одна из компаний Ореста Фирманюка, которая в зоне деятельности Одесской таможни предоставляет таможенно-брокерские и экспедиторские услуги.

Как сообщили в Одесской таможне, за период 2018-го и 6 месяцев 2019 года таможней составлен 43 протокол о нарушении таможенных правил (НТП) в отношении компаний, которым ООО "Макотрейдинг" оказывало таможенно-брокерские и экспедиторские услуги. В частности, в 2018 году было составлено 32 протокола о НТП, стоимость предметов правонарушения превысила 14,6 млн грн. В текущем году недоборы таможенных платежей по 11 протоколами о НТП составляют более полумиллиона, а сумма наложенных штрафов составляет почти 1,6 млн грн. Часть протоколов о нарушении таможенных правил составлена по результатам ответов таможенных органов других государств, полученных таможней в рамках проверки подлинности документов, предоставленных для таможенного оформления. По версии таможни, так Фирманюк и его "Макотрейдинг" подделывают документы на товар.

Как заявил таможенный орган, ООО "Макотрейдинг" проводит кампанию по дискредитации в СМИ, пытаясь давить на руководство таможни, чтобы получить незаконные преференции при оформлении товаров. В то же время реальный белый бизнес отмечает положительные сдвиги в работе Одесской таможни. Такое мнение высказали представители крупных плательщиков таможенных пошлин во время рабочей встречи с руководством Одесской таможни ДФС, которая состоялась 24 июня 2019 года. Вместо тотального контроля за грузами, который создавал препятствия для бизнеса, таможня перешла к качественной аналитической работе, что привело к существенному уменьшению количества форм контроля. Например, в I полугодии 2019 года количество досмотров от общего количества товарных партий составило всего 4%, соответственно взвешиваний - 15% и сканирований - 1%.

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