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Руководство Альфа-Банка и Укрсоцбанка назвало сроки юридического слияния финучреждений

понедельник, 08 июля 2019, 12:47
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Перевод бизнеса Укрсоцбанка (УСБ) в Альфа-Банк (оба – Киев) фактически уже завершился: на балансе УСБ осталось порядка 6% клиентов от их числа по состоянию на начало 2017 года, юридическое слияние ожидается этой осенью.

Об этом сообщил генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банка, председатель правления Укрсоцбанка Иван Свитек, передает "Интерфакс-Украина".

"Объединение фактически уже завершилось, так как мы все время фокусировались не на юридическом слиянии, а на переводе активного бизнеса Укрсоцбанка на платформу Альфа-Банка Украина", – сказал он.

Он уточнил, что из этих 6% клиентов активных всего 11 тысяч.

Свитек напомнил, что за 2018 год из УСБ было переведено 80% клиентов и 90% остатков, а более сложный вопрос единой IT-системы был завершен несколько недель назад.

"На данный момент по Укрсоцбанку мы мигрировали на Альфу больше 8 миллионов счетов – и открытых, и закрытых, свернули почти 90% всех IT-систем и серверов, в том числе отключили от системы все мобильные приложения и интернет-банкинг. Мы также уже закрыли все отделения Укрсоцбанка и перевели практически всех его сотрудников в Альфа-Банк, осталась только инкассация и одно отделение Укрсоцбанка", – сказал глава банковского учреждения.

Он отметил, что миграция до 90% клиентов – это очень высокий показатель для объединения банков.

"Для нас в этом процессе качество было важнее количества. Поэтому мы довольны результатом", – сказал Свитек.

По его словам, самый крупный портфель, который остался на площадке УСБ – это портфель плохих кредитов, однако должникам банка не стоит надеяться на послабление после его присоединения к Альфа-Банку.

"Юридическое слияние де факто уже не отразится ни на клиентах, ни на кредиторах Укрсоцбанка", – подчеркнул Свитек.

Он сообщил, что вопрос юридического слияния еще остается открытым и будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета в ближайшие недели. Глава группы спрогнозировал, что юридически слияние произойдет этой осенью.

Отвечая на вопрос о бренде объединенного банка, Свитек отметил, что окончательное решение на этот счет еще отсутствует. Он сообщил, что к команде недавно присоединилась новый директор по стратегическому маркетингу Наталия Палина, которая до банка работала в компании Jacobs Douwe Egberts и имеет большой опыт в FMCG. До конца сентября она проводит еще одно глубинное исследование, по результатам которого будут еще раз взвешены все плюсы и минусы решения о смене бренда, сказал глава банковской группы.

"Было бы весьма легко принять решение, если бы бренд Альфа-Банка утратил свою ценность и силу, но это точно не так. Сейчас нас к ребрендингу фактически подталкивает только грядущее юридическое слияние. Поэтому мы снова и снова взвешиваем этот шаг", – сказал Свитек.

Он указал, что ребрендинг – очень серьезная процедура и сильнейший стресс для компании, поэтому задача – принять правильное решение.

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций Укрсоцбанк от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является Альфа-Банк, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. С того времени группа ABH проводит консолидацию активов в Украине, что должно привести к созданию на базе Альфа-Банка крупнейшего в стране частного банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Альфа-Банк занимал 6-е место (69,614 млрд грн), Укрсоцбанк – 12-е место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

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