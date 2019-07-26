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Дело о разворовывании глины на Хорольщине: следователи стали подозреваемыми

пятница, 26 июля 2019, 16:32
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25 июня следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, сообщили о подозрении следователем ГУНП в Полтавской области о незаконном задержании граждан.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Экспертиза по делу установила ущерб государству более чем 240 млн грн.

Следователи, занимающиеся делом, проводят досудебное расследование по уголовному производству, внесенному в ЕРДР 22 июля 2017 по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240 УК Украины, по факту нарушения правил охраны недр при осуществлении разработки карьера вблизи села Коломийцево Озеро Хорольского района, а также по факту хищения государственных средств при выполнении Представительством турецкой компании "Онур Тааххут Ташимаджилык Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" работ по реконструкции автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский.

Во время проведения досудебного расследования следователи установили, что фигуранты производства организовали преступную схему, в результате которой из земельного участка незаконно добыли значительное количество полезных ископаемых, нанеся государству ущерб на сумму более 240 млн грн. Как было установлено, к совершению данного преступления причастен ряд лиц, некоторых из них задержали и сообщили им о подозрении.

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