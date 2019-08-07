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Эксперт рассказал, как Коломойский "подставил" Зеленского из-за льгот для своего ферросплавного бизнеса

среда, 07 августа 2019, 14:35
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Обеспечение ферросплавному бизнесу льготных тарифов на электроэнергию - это "большая жирная свинья", которую подкладывают президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

"Окружной административный суд Киева по делу "Укрэнерго" против ферросплавных заводов принял решение в пользу последних. Теперь заводы могут платить льготный тариф, а все остальные участники рынка - реальный тариф, который был установлен для "Укрэнерго". То есть, разрешили жить в счастливом прошлом, где нет рынка электроэнергии, и платить тариф 57,4 грн за МВт-час. А вот все остальные будут платить тариф "Укрэнерго" на уровне 347 грн и 8,9 грн (передача и диспетчеризация)", - написал Корольчук.

По мнению эксперта, на подобные манипуляции с тарифами негативно отреагируют международные партнеры Украины, их расценят как проявление коррупции.

"Позиция США и ЕС неизменна - подобные действия будут расцениваться как коррупция. Спросят в первую очередь не Коломойского или Пинчука, а Зеленского. Такие манипуляции с тарифами и обеспечения ферросплавному бизнесу льготных тарифов на электроэнергию - это большая жирная свинья, которую подкладывают Зеленскому", - считает Корольчук .

Эксперт также отметил, что решение суда, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго" для пяти заводов Коломойского (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, "Днепразот", Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты) делает невозможным расчеты с предприятиями "зеленой" генерации и вызывает беспокойство иностранных инвесторов, вложивших в развитие в Украине электроэнергетики из альтернативных источников.

"Деньги для таких расчетов были заложены в тарифе "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который теперь не будут платить заводы Коломойского и Пинчука. Ранее дискуссия о тарифах для "Укрэнерго" и ферросплавных интересах Коломойского завершились гневными письмами международных партнеров Украины. Дошло даже до того, что директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа М.Патроне обратился с письмом к президенту Владимира Зеленского с просьбой решить проблему с выплатами по "зеленому тарифу", возникшей из-за отмены судом тарифа для "Укрэнерго", - отметил Корольчук.

1 августа Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Никопольского завода ферросплавов и остановил действие постановления НКРЭКУ по тарифам "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию на июль для АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Покровский ГОК", АО "Марганецкий ГОК", АО "Днепроазот" (для всех остальных предприятий Украины данное постановление продолжает действовать).

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