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Выводятся колоссальные суммы: блогер рассказал о незаконной деятельности Дегрик и Швецова

пятница, 09 августа 2019, 15:53
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Известный блогер Александр Аронець рассказал о доходах от игорного бизнеса Елены Дегрик - жены заместителя начальника Главного управления Нацполиции Евгения Шевцова.

Об этом он написал в своей заметке на Site.ua.

По его словам, Евгений Шевцов стал публичным, когда участвовал в конкурсе на руководящую должность в ГБР, но он не был назначен, поскольку у членов комиссии возникли подозрения относительно его доходов.

"Конечно, в декларации почти все имущество записано на жену - Елену Дегрик, владелицу компании" Лео-Гейминг Пей "и еще нескольких с похожими названиями. Эти компании - фактически онлайн-казино. Конечно, сама Дегрик это называет" e-commerse " , а свою деятельность - упрощением способа онлайн-покупок. Но на самом деле, это действительно настоящие азартные игры, запрещенные в Украине законодательно, на которые люди подсаживаются не хуже, чем на "рулетку" и в которых оставляют кучу денег. Более того, эти деньги, по сути, никто не контролирует и не отслеживает. Потому что запутывать следы, переводя их из одних офшорных счетов на другие, Дегрик и ее сообщники, очевидно, научились", - пишет Аронець.

Блогер подчеркнул, что, скорее всего, семейным бизнесом занимается сам Шевцов, ведь сама Дегрик в интервью признает, что именно он решает все проблемы, находит выход из сложных ситуаций. Аронець напомнил, что согласно сведениям СБУ и ГПУ, доходы от бизнеса Дегрик поступают в Россию.

"Понятно, почему Шевцов и Дегрик так старательно пытаются заткнуть всех, кто расследует их деятельность. Эти онлайн-казино незаконные и часто приводят к настоящим семейным трагедиям, когда на игру подсаживаются даже дети. Так еще и из страны выводятся колоссальные суммы ", - подытожил Аронець.

По его словам, сейчас статус и должность мужа позволяет супругам чувствовать себя безопасно и безнаказанно, запугивая журналистов и "закрывая СМИ, опубликовавшие неугодную семейству информации".

Ранее СМИ сообщали о давлении на журналистов со стороны Евгения Шевцова и его жены. По его иску Печерский суд Киева вынес решение заблокировать несколько интернет-сайтов, в частности, блогоплатформу известного ресурса "Корреспондент". Эксперты на это отреагировали негативно, считая, что создается опасный прецедент, когда таким образом можно будет закрыть любое СМИ.

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