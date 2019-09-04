В СМИ рассказали, как Коломойский пытается вернуть "ПриватБанк" и получить за него компенсацию

Игорь Коломойский после выборов нарастил свое влияние и теперь претендует на возвращение "ПриватБанка" и добивается компенсации за его национализацию.

Об этом говорится в статье "112 Украина" - "Уничтожить не только конкурентов, но и целые отрасли: Как Игорь Коломойский использует свое возросшее влияние".

"Принципу "ценные активы в свой карман, а государству - оболочку с долгами" Коломойский остался верен и в истории с "ПриватБанком". В 2016-м банк признали неплатежеспособным. Чтобы избежать коллапса на рынке, где "Приват" имел внушительную долю, государство выкупило акции банка за 1 гривну. Чтобы стабилизировать ситуацию в финансовом учреждении, НБУ потратил примерно 117 млрд грн. За спасение заплатил каждый налогоплательщик в Украине. Тот же Данилюк недавно заявил, что решение о национализации "ПриватБанка" было правильным", - говорится в материале.

В качестве причин, которые привели к дефолту "ПриватБанка", председатель правления банка Александр Шлапак (был назначен после национализации) называл злоупотребления, которые были допущены в учреждении Коломойского.

"Кредиты на миллиарды гривен выдавались под процентную ставку 10,5%, тогда как кредитным комитетом банка ставка была утверждена в размере 34%. Заемщики не проверялись на связанность, а финансовое состояние большинства из них искусственно завышалось. При выдаче кредитов нарушались как нормативы НБУ, так и нормы банка. Помимо прочего кредиты не были обеспечены ликвидными залогами. В качестве товаров, имущественные права на которые были обеспечением по кредитам, выступали, например, бензин в объеме, которого бы хватило на два года полной работы всей Украины. Также марганцевая руда (Коломойский владеет добывающими ее ГОКами). Ни складов, ни соглашений на хранение товаров и покупку не было. Также залогами были выдаваемые за нефтебазы полуразрушенные строения", - говорится в статье.

По утверждениям профильных чиновников, из стоящих активов на балансе банка находился только комплекс "Буковель", который был передан как ипотека. По словам Шлапака, его планировали передать в управление международной компании, но этого не произошло.

"Команде Коломойского удалось восстановить контроль над этим активом. Поход Зеленского к президентству совпал с началом судебных процессов, которые затеял Коломойский для возврата банка под свой контроль. Это после того, как госменеджеры навели порядок в учреждении. 18 апреля Окружной суд Киева принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства, нарушающую нормы действующего законодательства. При этом Коломойский добивается выплаты ему компенсации в размере 2 млрд долл", - сказано в материале.

Игорь Коломойский в своих интервью не раз заявлял, что намерен добиваться изменений Налогового кодекса. Эксперты указывают, что олигарх таким образом хочет переложить налоговое бремя со своих бизнесов на плечи конкурентов. При этом государство может недополучить миллиарды гривен.