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Журналисты рассказали как Коломойский использует свое влияние для сведения старых счетов

четверг, 05 сентября 2019, 14:45
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Олигарх Игорь Коломойский с помощью подконтрольных президенту антикоррупционных органов - НАБУ, ГБР, САП, НАПК, начал войну против своих обидчиков.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" – "Время Коломойского: чем сегодня дышит скандальный олигарх".

Главным своим врагом, по версии журналистов, Коломойский считает экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Причина – национализация "ПриватБанка", которая лишила олигарха возможностей получать и скрывать доходы.

Журналисты рассказали о том, как начинался конфликт между Коломойским и НБУ.

"Проблемы начались, когда от "ПриватБанка" стали требовать выполнения программы его докапитализации. Первый этап удалось завершить после почти 2-ух лет постоянных переговоров (уговоров). А вот второй этап – перевод выданных кредитов с фирм-пустышек на настоящие компании и предоставление реальных залогов – выполнен так и не был", - отмечается в материале.

В декабре 2016 года недостаток в капитале банка составлял 146 млрд грн. Согласно результатам независимого расследования Kroll, в 2006-2016 годах мошеннические действия акционеров "ПриватБанка" привели к убыткам в $5,5 млрд.

Сейчас Коломойский начал требовать моральной сатисфакции – чтобы "Приватбанк" признали "нормальным" банком и материальной суммой в 2 млрд долларов. Также он уже пообещал привезти Гонтареву в Украину и объявил ее "лидером контрреволюционного заговора".

Также целью олигарха стал бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк с коллегами. Из-за них Коломойский после введения "Роттердам+" потерял 4 млрд гривен. Тогда Украина получила рыночную формулу на базе биржевого индекса, который применяется всеми европейскими странами. "Роттердам+" не влиял на тарифы на электроэнергию для населения, но повысил расходы промышленных предприятий, включая Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы Коломойского. До 2016 года они были обеспечены льготами от государства, фактически за них частично оплачивали тарифы другие промпотребители.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что в течение следующих нескольких лет за границу не поедет. Журналисты связывают это заявление с тем, что он получил серьезное влияние из-за лояльной власти, а также, что у правоохранительных органов США к нему имеются вопросы.

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