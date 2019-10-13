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Бюджет потеряет большие деньги: мировые табачные компании заговорили о закрытии производства в Украине - СМИ

воскресенье, 13 октября 2019, 14:48
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Мировые табачные компании "Филип Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина", JTI и "Империал Тобакко", которые угрожают государству сокращением производства из-за введения фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев сигаретами, могут пойти на закрытие украинских заводов.

Об этом говорится в материале "Зеркала недели".

Если оценивать мировые масштабы бизнеса каждой из этих корпораций, количество офисов в других странах и производственные мощности, Украина уже не выглядит таким привлекательным местом для ведения бизнеса, учитывая условия, которые создает правительство, говорится в публикации.

Такие изменения законодательства, по мнению автора, прежде всего свидетельствуют о том, что государство не пытается построить здоровые взаимоотношения даже с самыми большими налогоплательщиками страны, которые ежегодно платят в госбюджет более 50 млрд грн. налогов и обеспечивают почти 400 млн долл. экспортной выручки.

Вследствие таких изменений законодательства с учетом уже запланированного повышения акциза стоимость сигарет для потребителя вырастет в среднем на 40% уже с января 2020 года. Причем часть дополнительно заплаченных денег не пойдет в госбюджет, а осядет в карманах посредников.

Главным лоббистом такой правки называют ассоциацию "Специализированная торговля", на письмо которой ссылаются авторы инициативы - депутаты от "СН" О.Дубинський и А.Юрченко, учредителями которой являются компании, занимающиеся оптовыми и розничными продажами табачных изделий.

"Все компании связаны с Александром Сухомлином, в прошлом министром экономики в правительстве Азарова и владельцем Львовской табачной фабрики. Кстати, на ее работе внесенная поправка никак не скажется, поскольку эта фабрика сама себе и производитель, и дистрибьютор", - говорится в материале.

Такие изменения законодательства приведут к росту нелегального рынка сигарет, уменьшению поступлений в бюджет от табачных компаний и закрытию предприятий, резюмирует автор.

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