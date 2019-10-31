Эксперт указал на ошибки в расследовании о деятельности чешского магазина косметики в Украине

Расследование журналистов "Апострофа" о деятельности на украинском рынке онлайн-магазина косметики Notino.ua из Чехии может базироваться на неправильных выводах экспертов и не отражает реальной картины.

Об этом написал в своем блоге на Linkedin эксперт по e-commerce Ян Ружичка.

"О налогах. Эксперт пишет, что интернет-магазин Notino уклоняется от уплаты налогов, поскольку должен оплачивать так называемый репатриационный налог. Об этом налоге четко говорит Налоговый кодекс, пункт 141.4. Там говорится, с каких доходов должен нерезидент оплачивать налог. Там все возможное, фрахт, роялти, многое другое. Только не выручка за товар. Считаю, что эта часть статьи просто лживая и вводит читателя в заблуждение", - считает эксперт.

Ян Ружичка описал механизм работы чешского онлайн-магазина в Украине, подчеркнув, что он работает исключительно в рамках украинского законодательства и принимая во внимание реалии работы рынка в Украине.

"Если сделал заказ за 1000 гривен, оплатил 1000 гривен. И этих 1000 гривен приходит компании Notino на чешский счет. Компания Notino затем оплачивает перевозчику за услуги доставки. Круг закрылся. О наложенном платеже. Было бы гораздо лучше для интернет-магазина, если бы покупатели все заказ оплачивали заранее банковской картой. На практике же в восточных странах большинство покупателей заказывает платеж после получения. Вывод прост: интернет-магазин Notino никакой репатриационный налог платить не должен. Поэтому Notino.ua не уклоняется от уплаты налогов, обвинения в адрес интернет-магазина безосновательные и неправдивые", - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что все необходимые контактные данные присутствуют на сайте магазина, поэтому компания не скрывает владельцев и готова нести ответственность в случае юридических претензий. Ян Ружичка добавил, что "Notino является одним из самых успешных интернет-магазинов во Франции, где знают толк в духах", поэтому вопросов по качеству и оригинальности товара быть не может. По его словам, в Notino есть контакт-центр, где операторы владеют украинским языком, а товар есть возможность вернуть магазину, если к нему возникнут претензии.