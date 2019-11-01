В Мариуполе представили программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса

Гранты от ЕБРР и ЕС для малого и среднего бизнеса презентовали на инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, украинские предприниматели могут получить грант для развития бизнеса от ЕС в рамках инициативы EU4Business, которую в Украине частично имплементирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом во время форума рассказал представитель ЕБРР Тимур Халилов, передает Depo.ua.

Получить грант предприниматели могут в размере до 75% от стоимости проекта. "Мы помогаем существующему бизнесу проанализировать деятельность, и там, где возможно, ее улучшить. Для работы над проектом привлекаем консультанта, который поможет трансформировать бизнес. Это может быть украинский консультант или международный эксперт-практик, имеющий подтвержденный опыт не менее 15 лет работы на аналогичном рынке. В проектах, где консультант - представитель зарубежной компании, сумма грантовых выплат достигает 90%. А еще предлагаем кредитование для бизнеса", - рассказал Халилов.

С 2010 года ЕБРР предоставляет грантовую поддержку малому и среднему бизнесу на консалтинговые проекты в Украине.

Грантами уже воспользовались более 1000 украинских предприятий. Среди них и успешная трансформация сети магазинов "My play". "Сеть имела другое название и работала по всей стране. В рамках нашей работы мы разработали новую стратегию развития, провели ребрендинг, полностью изменили название, внешний вид, модель позиционирования, изменились каналы и инструменты маркетинга. И, компания через год после завершения проекта увеличила оборот на 17%, на 14% увеличила количество персонала. Это большие проценты для компании, которая не является стартапом. Такому толчку в развитии способствовало именно привлечение корректных инструментов для работы", - рассказал Халилов.

По словам Халилова, благодаря поддержке ЕБРР и финансированию ЕС 65% компаний отметили рост оборота в среднем на 80%, сформировали более 6500 новых рабочих мест и привлекли более 81 млн евро внешних инвестиций. В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР и выделено 40 млн евро на консультационную, учебную, информационную и иную поддержку малого и среднего бизнеса в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, в этом году в ЕБРР запланировали и уже реализуют 160 консалтинговых проектов.