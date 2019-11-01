RU  UA  EN

пятница, 1 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

18:06
Глава Минздрава объявила о резонансном решении: все уволены
18:03
Продюсер "Богемской рапсодии" снимет еще один фильм о популярной группе
17:50
Депутат партии "Слуга народа" Литвиненко считает необходимым выбирать губернаторов
17:47
Спустил с лестницы: звезда "Крепостной" рассказала о побоях бывшего мужа
17:40
Почему Дания дала добро России на "Северный поток-2": озвучен простой ответ
16:48
Известного актера арестовали на акции протеста против экспериментов над животными
16:35
В Украине сделали резкое заявление о новой провокации боевиков и России
16:33
Отдалились друг от друга: актер сериала "Беверли-Хиллз" сообщил о разводе с женой
16:32
В Тернополе Зеленского встретили криками "Позор": опубликованы видео
16:20
Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели
16:04
Аферисты использовали Киану Ривза и звезду "Черной пантеры" для лживой рекламы
15:58
Работа подождет: в сети показали пятничное фото из Рады
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Мариуполе представили программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса

пятница, 01 ноября 2019, 17:27
переглянути новину українською

Гранты от ЕБРР и ЕС для малого и среднего бизнеса презентовали на инвестиционном форуме "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе, украинские предприниматели могут получить грант для развития бизнеса от ЕС в рамках инициативы EU4Business, которую в Украине частично имплементирует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом во время форума рассказал представитель ЕБРР Тимур Халилов, передает Depo.ua.

Получить грант предприниматели могут в размере до 75% от стоимости проекта. "Мы помогаем существующему бизнесу проанализировать деятельность, и там, где возможно, ее улучшить. Для работы над проектом привлекаем консультанта, который поможет трансформировать бизнес. Это может быть украинский консультант или международный эксперт-практик, имеющий подтвержденный опыт не менее 15 лет работы на аналогичном рынке. В проектах, где консультант - представитель зарубежной компании, сумма грантовых выплат достигает 90%. А еще предлагаем кредитование для бизнеса", - рассказал Халилов.

С 2010 года ЕБРР предоставляет грантовую поддержку малому и среднему бизнесу на консалтинговые проекты в Украине.

Грантами уже воспользовались более 1000 украинских предприятий. Среди них и успешная трансформация сети магазинов "My play". "Сеть имела другое название и работала по всей стране. В рамках нашей работы мы разработали новую стратегию развития, провели ребрендинг, полностью изменили название, внешний вид, модель позиционирования, изменились каналы и инструменты маркетинга. И, компания через год после завершения проекта увеличила оборот на 17%, на 14% увеличила количество персонала. Это большие проценты для компании, которая не является стартапом. Такому толчку в развитии способствовало именно привлечение корректных инструментов для работы", - рассказал Халилов.

По словам Халилова, благодаря поддержке ЕБРР и финансированию ЕС 65% компаний отметили рост оборота в среднем на 80%, сформировали более 6500 новых рабочих мест и привлекли более 81 млн евро внешних инвестиций. В 2016 году было подписано соглашение между ЕС и ЕБРР и выделено 40 млн евро на консультационную, учебную, информационную и иную поддержку малого и среднего бизнеса в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, в этом году в ЕБРР запланировали и уже реализуют 160 консалтинговых проектов.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Отнять и поделить: арифметика реприватизации

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: