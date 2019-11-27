Кредиторы пойдут в Международный суд: стало известно об опасности для Украины из-за дела НАБУ против Бахматюка

Группа международных кредиторов агрохолдингов "Укрлендфарминг" (группа ULF) и "Авангард", принадлежащих Олегу Бахматюку, написали письмо премьер-министру Гончаруку, министрам финансов и экономики Маркаровой и Милованову и руководителю Офиса президента Богдану из-за преследования НАБУ Олега Бахматюка, при этом сам Бахматюк не исключает, что международные кредиторы будут судиться с Украиной в арбитражном суде, но надеется на конструктивные переговоры с властью.

Об этом бизнесмен сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

Так, владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прокомментировал письмо международных кредиторов его компаний к власти, где они выражают беспокойство делом НАБУ. Такое письмо означает, что не исключено представление в международный арбитраж, ведь инвесторы понимают, что без акционера и менеджмента конструктивной позиции добиться будет сложно. Он заявляет, что представители власти игнорируют любые предложения о поиске компромисса.

"Последние публикации в прессе заставили двигаться кредиторов, поскольку неконструктивная позиция приведет к потерям всех сторон… Никому не нужен диалог со мной: все имитируют борьбу за интересы государства. Может, власть услышит кредиторов, если она не слышит меня", - сказал Бахматюк.

Бизнесмен рассчитывает на изменение ситуации после письма кредиторов премьеру с предложением обсудить возможности негативных последствий.

Он напомнил: в декабре и январе компаниям необходимо проводить закупки семян, удобрений, ГСМ, другого необходимого для посевной, и такой ситуации ранее не было. Выход на конструктивную позицию с кредиторами и правительством позволит сохранить больше стоимости холдингов, тогда как попытка реализовать их активы частями приведет к фактической их потере.

"Перед запуском рынка земли падение таких объектов будет иметь критическую важность для тех, кто будет заходить на рынок", - добавил владелец группы ULF, напомнив о заключении 227 тысяч договоров аренды земли и привлечение к работе 27 тысяч человек.

Ранее группа международных кредиторов группы ULF предложила премьеру Украины Алексею Гончарук, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи из-за ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена главе Офиса президента Андрею Богдану и первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой.