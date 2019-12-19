RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

09:51
Джамала в День святого Николая сделала поклонникам сюрприз - авторские колыбельные
09:40
Займутся налогами и званиями в ВСУ: онлайн трансляция заседания Рады 19 декабря
07:57
Суд принял неожиданное решение по матери, заморившей голодом сына: видео
07:33
Процесс сорван: появились тревожные итоги новых переговоров в Минске
07:25
США определись с финансовой помощью Украине: названа точная сумма
07:00
Как запечь мясо по-французски: полезный рецепт к праздничному столу

18 декабря

23:27
В Раде начались крики "позор" и толкотня: эксклюзивное видео битвы "слуг народа" за землю
22:17
Конгресс США выносит импичмент Трампу: онлайн трансляция
21:18
Генассамблея ООН приняла документ по действиям оккупантов в Крыму: опубликован полный текст
21:05
Как работает ВСУ на Донбассе: появилось видео точных ударов по боевикам с воздуха
20:36
Зеленский подал в Раду законопроект по аресту топ-коррупционеров
19:34
Цемах выступил с громким обвинением против Украины и Нидерландов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Комитет ВР таки допустил к первому чтению скандальный законопроект о легализации игорного бизнеса

четверг, 19 декабря 2019, 09:21
переглянути новину українською

18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного проекта закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщает популярный Telegram-канал "Темный рыцарь", имеющий более 50 тыс. подписчиков.

Как известно, президент Владимир Зеленский летом этого года пообещал легализовать игорный бизнес, а именно - казино в 5-звездочных гостиницах. Он поручил правительству разработать соответствующий проект закона. Когда этот проект был опубликован, оказалось, что в нем речь идет о легализации не только казино, а и всех видов азартных игр.

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа"Давид Арахамия не раз заявлял, что только полная легализация сможет дать существенные поступления в бюджет, тогда как сейчас игорный бизнес нелегален и он не платит деньги в казну.

При этом ряд СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что проект закона 2285 писался не в правительстве, а в российской компании - букмекере "Пари Матч", и на заседании профильного комитета парламента от имени Зеленского его представлял россиянин Борис Баум, тесно связанный с российской ОПГ "Лужниковские".

"Что мы имеем? Гражданина Российской Федерации, представителя Лужниковской ОПГ - Бориса Баума, который является ближайшим соратником Кирилла Тимошенко (замглавы Офиса президента Украины) и главным лоббистом и консультантом ОП по вопросам легализации", - отмечает "Темный рыцарь".

Кроме того, в Раде были зарегистрированы еще 7 альтернативных проектов законов о легализации. И все они, включая правительственный, получили крайне негативные оценки экспертов, в частности, из Украинского института будущего и ряда других. Эксперты усматривают в легализации в таком виде российскую экспансию в Украину, что ставит крест на привлечении иностранных инвестиций, и развитие лудомании (игровой зависимости) в Украине.

"Мы также имеем форум по игорному бизнесу "iGaming Affiliate Conference", который прямо сейчас подходит в гостинице Radisson Blue на Ярославовом Валу в Киеве. Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия. Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса", - пишет "Темный рыцарь", что подтверждается публикациями других СМИ.

И, по данным этого Telegram-канала, Комитет по вопросам финансов,налоговой и таможенной политики под давлением Тимошенко, Баума и Арахамии приняли решение вынести на первое чтение правительственный проект закона.

При этом 17 декабря тот же комитет рассматривал те же проекты и решил отправить на доработку все документы без исключения.

"Внимание, вопрос знатокам - что общего между россиянином Баумом, представляющим российскую Лужниковскую группировку, форумом в Киеве, спонсируемым и поддерживаемым российским капиталом и компаниями, и легализацией игорного бизнеса в Украине? Не может же быть все так банально, что мы просто нагибаем парламент, чтобы в Украине, наконец, смогли открыть свои казино и залы с автоматами русские?" - задается вопросам "Темный рыцарь".

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Цирк никуда не уехал: кто заказал силовое маски-шоу на ведущем полиграф предприятии Украины

Анатомия судебного противостояния "Укртелекома"

Неприятный дух украинского интернет-рынка косметики и парфюмерии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: