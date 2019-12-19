Комитет ВР таки допустил к первому чтению скандальный законопроект о легализации игорного бизнеса

18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал свое согласие на рассмотрение в первом чтении правительственного проекта закона о легализации игорного бизнеса.

Об этом сообщает популярный Telegram-канал "Темный рыцарь", имеющий более 50 тыс. подписчиков.

Как известно, президент Владимир Зеленский летом этого года пообещал легализовать игорный бизнес, а именно - казино в 5-звездочных гостиницах. Он поручил правительству разработать соответствующий проект закона. Когда этот проект был опубликован, оказалось, что в нем речь идет о легализации не только казино, а и всех видов азартных игр.

Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа"Давид Арахамия не раз заявлял, что только полная легализация сможет дать существенные поступления в бюджет, тогда как сейчас игорный бизнес нелегален и он не платит деньги в казну.

При этом ряд СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что проект закона 2285 писался не в правительстве, а в российской компании - букмекере "Пари Матч", и на заседании профильного комитета парламента от имени Зеленского его представлял россиянин Борис Баум, тесно связанный с российской ОПГ "Лужниковские".

"Что мы имеем? Гражданина Российской Федерации, представителя Лужниковской ОПГ - Бориса Баума, который является ближайшим соратником Кирилла Тимошенко (замглавы Офиса президента Украины) и главным лоббистом и консультантом ОП по вопросам легализации", - отмечает "Темный рыцарь".

Кроме того, в Раде были зарегистрированы еще 7 альтернативных проектов законов о легализации. И все они, включая правительственный, получили крайне негативные оценки экспертов, в частности, из Украинского института будущего и ряда других. Эксперты усматривают в легализации в таком виде российскую экспансию в Украину, что ставит крест на привлечении иностранных инвестиций, и развитие лудомании (игровой зависимости) в Украине.

"Мы также имеем форум по игорному бизнесу "iGaming Affiliate Conference", который прямо сейчас подходит в гостинице Radisson Blue на Ярославовом Валу в Киеве. Спонсорами и партнерами этого форума, среди прочего, выступают такие компании как Русский Аффилейт, igorka.ru, Acryptoinvest и GoldRoyal (переименованный зонтик forex-investo.ru), российский blockchain-венчур Byzantium, компания по управлению игровыми станциями Rabib.ru, AFF1.ru, cpabaton.ru, медиа-гемблинг спонсор мероприятия - портал LoginCasino (свидетельство о регистрации СМИ РФ No. ФСС77-64811) и другие российские компании, сайты и предприятия. Фактически, это мероприятие проводит российская ассоциация игорного бизнеса", - пишет "Темный рыцарь", что подтверждается публикациями других СМИ.

И, по данным этого Telegram-канала, Комитет по вопросам финансов,налоговой и таможенной политики под давлением Тимошенко, Баума и Арахамии приняли решение вынести на первое чтение правительственный проект закона.

При этом 17 декабря тот же комитет рассматривал те же проекты и решил отправить на доработку все документы без исключения.

"Внимание, вопрос знатокам - что общего между россиянином Баумом, представляющим российскую Лужниковскую группировку, форумом в Киеве, спонсируемым и поддерживаемым российским капиталом и компаниями, и легализацией игорного бизнеса в Украине? Не может же быть все так банально, что мы просто нагибаем парламент, чтобы в Украине, наконец, смогли открыть свои казино и залы с автоматами русские?" - задается вопросам "Темный рыцарь".