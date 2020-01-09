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Используют неопытность команды президента: в СМИ рассказали, как табачные компании сохраняют свою монополию

четверг, 09 января 2020, 11:47
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Табачные компании сохраняют монополию Фото: Скриншот

С помощью Меморандума с Кабинетом министров производители сигарет пытаются сохранить монопольное положение дистрибьютора "Тедис-Украина" на отечественном рынке. С этой целью в текст документа отдельным пунктом внесены гарантии от Кабмина об изменении механизма оплаты 5% налога с розничных продаж табачных изделий.

Об этом сообщается в материале издания Delo.UA.

С этой же целью, 27 ноября 2019 года народный депутат Ковалев А.И. зарегистрировал три законопроекта: № 2501, № 2502, № 2503. Их положения перешли в виде поправок ко II чтению проектов №1210 и 1209-1, и будут рассматриваться на профильном комитете 13 января. Журналисты утверждают, что законопроекты были разработаны ЧАО "Делойт энд Туш ЮСК", заказчиком является табачный монополист ООО "Тедис-Украина", стоимость услуг составила около 4 млн грн. На заседаниях рабочих групп в профильном комитете представитель "Делойт энд Туш ЮСК", Роман Макарчук, объяснял присутствующим указанные проекты как их автор.

Цель проектов - обеспечить концентрацию средств 5% акцизного налога (которые выплачиваются розничной торговлей и поступают в местные бюджеты) у табачного оптовика ООО "Тедис-Украина" - который реализует 50% сигарет, полученных от производителей, не как дистрибьютор, а как розничный продавец (исследование АМКУ в Решении от 16 декабря 2016 года №551-р).

В 2019 году ООО "Тедис Украина" не уплатило 5% акцизного налога с розничной торговли табачными изделиями на миллионы гривен. 16 октября 2019 года в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины и начато досудебное расследование уголовного производства №32019160000000068. Также, ООО "Тедис Украины" фигурирует в 13 производствах - с уклонения от уплаты налогов и до злоупотребления служебным положением. Журналисты утверждают, что ООО "Тедис-Украина" создавало "схемы" для уклонения от уплаты налога, а в проектах нардепа Ковалева предлагают сконцентрировать средства от 5% акцизного налога с розничной торговли табачными изделиями именно на счетах монополиста.

По информации издания, 13 января лоббисты попытаются увеличить годовую плату за оптовую лицензию на торговлю табаком в 6 раз - до 3 млн. гривен, создав другие искусственные ограничения для работы мелких субъектов хозяйствования: фиксированное количество персонала и грузовых машин у субъекта, и подобные. В поправках ко II чтению законопроекта №1210 нардепы Ковалев А.И., Копытин И.В. и Павловский П.И вместо поддержки повышения налогов на ТВЕН (табак для нагрева), внесли предложения уменьшить уровень налогов по сравнению с принятым в 1-м чтении - в 20 раз.

Также журналисты пишут, что встреча с президентом была нужна производителям сигарет для начала лоббистских действий по сохранению монополии.

"Международные табачные корпорации использовали неопытность Зеленского, Гончарука и Милованова для сохранения монополии "Тедис-Украина", с которым находятся в сговоре. Меморандум будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа АМКУ в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные действия", - пишет СМИ.

Крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине "Тедис Украина" (ранее - "Мегаполис Украина") связывают с российским олигархом Игорем Кесаевым, который является одним из владельцев российского производителя оружия - завода имени В. А. Дегтярева. Бизнес в Украине контролирует одесский олигарх Борис Кауфман. "Мегаполис-Украина" был создан в 2011 году в интересах компаний Philip Morris International, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco. Компания является крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине - аккумулирует разницу между оптовой стоимостью сигарет, произведенных в стране и их розничной стоимости.

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