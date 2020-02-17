Недореформировали: в СМИ рассказали о новых схемах и теневой работе "Укрспирта"

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства спирта в Украине находятся в тени, а спиртовые заводы контролируют криминальные группировки, он говорил, что правительство "не будет мириться с существованием теневого рынка спирта и работает над его ликвидацией ".

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на блог писателя Владимира Цыбулько.

В феврале 2020 журналисты начали раскрывать информацию о существовании теневого рынка спирта и восстановлении новых "схем". Журналист Александр Шевченко в статье "Реванш спиртовой мафии" приводит фамилии бизнесменов и чиновников, которые, опираясь на криминальные группировки в спиртовой отрасли, восстанавливают структуру из теневого производства спирта и водки.

В материале говорится, что в качестве базы теневого производства спирта используют ГП "Укрспирт" и заводы концерна, в качестве налоговой "крыши" привлекли департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины. Для осуществления действий по теневому производству спирта и его прикрытию в госструктурах, организатор схемы, по мнению журналиста - Евгений Черняк, "расставляет своих людей" – ГП "Укрспирт" руководит человек, который не работает на должности в госпредприятии - Игорь Стрелец (работник Черняка), он решает какие цеха ГП "Укрспирт" и ГП будут работать и сколько ни учтенного спирта им разрешено произвести. На ключевые должности начальников управлений и отделов в ГП Укрспирт назначены, по информации журналиста люди, имеющие отношение к криминальным группировкам.

В статье указано, что такая же ситуация и в налоговой. В декабре 2019 года на должность директора департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ДПС назначен Роман Гнатюк, его назначение состоялось без проведения конкурса, а переводом с должности заведующего сектором Министерства финансов, куда он попал в октябре 2019 года, с должности начальника отдела налоговой милиции офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

В СМИ есть информация, что материальное положение Гнатюка и его образ жизни не соответствуют уровню его доходов. Об этом свидетельствуют факты обучение ребенка в элитной школе, стоимостью обучения 180 тыс грн в год, приобретение квартиры в Киеве, земли и другое.

Автор ставит следующие вопросы премьеру Гончаруку, министрам Милованова и Маркаровой:

- существование в ГП Укрспирт, и на госпредприятиях концерна "Укрспирт" теневого производства спирта, прикрытие такой деятельности со стороны директора департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины Романа Гнатюка - есть такой факт и нуждается ли это в реагировании;

- по эффективности контроля за деятельностью ГП "Укрспирт" и государственным спиртовыми заводами концерна "Укрспирт" со стороны Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, по недопущению теневого производства спирта;

- по кадровым назначениям с ноября 2019 году в ГП "Укрспирт", соблюдению требований законодательства при назначениях, принадлежности назначенных в ГП работников к криминальным группировкам;

- по кадровым назначениям в департамент контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНС Украины, соблюдению требований законодательства Украины при назначениях.