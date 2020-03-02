В СМИ рассказали, как олигарх Жеваго бросил КрАЗ на "растерзание" кредиторам

Олигарх Константин Жеваго вывел из Украины активы, а Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ), который ему принадлежал, лишился госзаказов и оказался на грани банкротства.

Об этом говорится в материале "24 канала" – "История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы", передают "Вести.UA".

С началом войны на Донбассе, КрАЗ стал основным поставщиком грузовиков и бронеавтомобилей для Минобороны и Нацгвардии. В 2014-2018 годах предприятие поставило военным и силовикам 2 772 грузовика, однако в 2019 году госструктуры отказались от продукции КрАЗа из-за ее низкого качества и задолженности по уплате налогов и сборов.

Так, на 811 единиц техники в 2014-2015 годах пришлось 824 поломки, а из-за срыва поставок на три месяца были перенесены сроки формирования двух артиллерийских бригад и их выдвижение в зону АТО. Новинки КрАЗ — бронеавтомобили "Спартан" и "Кугуар" - оказались непригодными для нужд армии.

"К концу января 2015 года вышли из строя 12 из 14 переданных силам АТО бронемашин КрАЗ "Спартан"", – говорится в материале.

Без специализированных СТО, оснащенных компьютерной техникой, обслуживание броневиков КрАЗа оказалось невозможным. На предприятии вину за отказ госструктур от непригодной техники возложили на власть, которая якобы перераспределяла госзаказы в своих интересах.

"Возникает вопрос: если государство отказывается от услуг поставщика и начинает искать альтернативных поставщиков - это "происки врагов" или реакция на реалии?", - пишет издание.

Как пишут СМИ, не только качество продукции привело завод к финансовому краху, якобы из-за махинаций собственника — украинско-российского олигарха Константина Жеваго — имущество завода может быть продано с молотка. Осенью 2019 года Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск. Генпрокуратура обвинила олигарха в растрате 5 млрд грн госсредств по схемам взаимного кредитования собственных предприятий через собственный банк "Финансы и кредит". В 2014-2017 годах, когда КрАЗ поставлял для армии сотни автомобилей, финансовое состояние предприятия продолжало ухудшаться: убытки и долги завода, в том числе задолженность перед Пенсионным фондом, только росли.

"Если посмотреть на бизнес Жеваго в Украине, становится очевидным, что уже в 2014-2015 олигарх принял решение вывести все ликвидные активы и оставить на растерзание кредиторам оставшиеся без денег предприятия и трудовые коллективы", — говорится в материале.

В сентябре 2018 года по иску Ощадбанка хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования Ощадбанка в размере 555 688 млн гривен, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника. В августе 2019 года "Ощадбанк" в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа" — речь идет о 56% акций предприятия.