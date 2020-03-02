RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

16:53
Jerry Heil объяснила, почему быть девственницей в 24 года - не стыдно Lime
16:09
Из-за ошибки персонала вокруг "1+1" разгорелся "сепаратистский скандал" Lime
14:38
Из-за коронавируса: Олимпиада-2020 может пройти при существенных ограничениях
14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
13:52
Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть Lime
13:22
Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере Lime
12:26
Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем Lime
12:14
Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей Lime
11:40
Кто войдет в первую шестерку чемпионата Украины: турнирные расклады
11:16
Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе Lime
11:08
Где смотреть онлайн Динамо - Колос: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В СМИ рассказали, как олигарх Жеваго бросил КрАЗ на "растерзание" кредиторам

понедельник, 02 марта 2020, 16:50
переглянути новину українською

Олигарх Константин Жеваго вывел из Украины активы, а Кременчугский автомобильный завод (КрАЗ), который ему принадлежал, лишился госзаказов и оказался на грани банкротства.

Об этом говорится в материале "24 канала" – "История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы", передают "Вести.UA".

С началом войны на Донбассе, КрАЗ стал основным поставщиком грузовиков и бронеавтомобилей для Минобороны и Нацгвардии. В 2014-2018 годах предприятие поставило военным и силовикам 2 772 грузовика, однако в 2019 году госструктуры отказались от продукции КрАЗа из-за ее низкого качества и задолженности по уплате налогов и сборов.

Так, на 811 единиц техники в 2014-2015 годах пришлось 824 поломки, а из-за срыва поставок на три месяца были перенесены сроки формирования двух артиллерийских бригад и их выдвижение в зону АТО. Новинки КрАЗ — бронеавтомобили "Спартан" и "Кугуар" - оказались непригодными для нужд армии.

"К концу января 2015 года вышли из строя 12 из 14 переданных силам АТО бронемашин КрАЗ "Спартан"", – говорится в материале.

Без специализированных СТО, оснащенных компьютерной техникой, обслуживание броневиков КрАЗа оказалось невозможным. На предприятии вину за отказ госструктур от непригодной техники возложили на власть, которая якобы перераспределяла госзаказы в своих интересах.

"Возникает вопрос: если государство отказывается от услуг поставщика и начинает искать альтернативных поставщиков - это "происки врагов" или реакция на реалии?", - пишет издание.

Как пишут СМИ, не только качество продукции привело завод к финансовому краху, якобы из-за махинаций собственника — украинско-российского олигарха Константина Жеваго — имущество завода может быть продано с молотка. Осенью 2019 года Государственное бюро расследований объявило Жеваго в розыск. Генпрокуратура обвинила олигарха в растрате 5 млрд грн госсредств по схемам взаимного кредитования собственных предприятий через собственный банк "Финансы и кредит". В 2014-2017 годах, когда КрАЗ поставлял для армии сотни автомобилей, финансовое состояние предприятия продолжало ухудшаться: убытки и долги завода, в том числе задолженность перед Пенсионным фондом, только росли.

"Если посмотреть на бизнес Жеваго в Украине, становится очевидным, что уже в 2014-2015 олигарх принял решение вывести все ликвидные активы и оставить на растерзание кредиторам оставшиеся без денег предприятия и трудовые коллективы", — говорится в материале.

В сентябре 2018 года по иску Ощадбанка хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования Ощадбанка в размере 555 688 млн гривен, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника. В августе 2019 года "Ощадбанк" в суде добился возможности реализовать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа" — речь идет о 56% акций предприятия.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

"Банковое" состояние: чем обогатился на должности глава Департамента защиты экономики Франковщины

Как Андрей Иванов заработал первый миллион

Большие возможности маленькой страны: какие бонусы готов предложить украинцам Кипр

Министерство Криклия, лобби Mcdonald’s и убытки в 2 миллиона гривен ежедневно: кто виноват, и что делать?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: