СМИ узнали, как глава Минрегиона Чернышов заработал "первый миллион"

Первыми шагами в бизнесе нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов обязан исключительно отцу и Александру Фельдману, которые буквально втащили его на себе в деловой мир

Об этом пишет "Дело".

По мнению издания, новоиспеченный глава Минрегиона Алексей Чернышов уже вляпался в скандал – нардепы от "Слуги народа" обвинили министра в саботировании реформы градостроительства, инициированной президентом Владимиром Зеленским. И случилось это не случайно, потому что скандалы сопровождают Чернышова всю его карьеру.

"В этой связи интересно вспомнить, с чего начинал свой трудовой путь будущий министр, и как ему удалось обзавестись миллионным состоянием и политической влиятельностью. Своим жизненным успехом Чернышов по большому счету обязан двум людям – собственному отцу Михаилу Чернышову и небезызвестному харьковскому предпринимателю и политику Александру Фельдману. Правда последнему уже в несколько меньшей степени", - пишет издание.

По данным СМИ, в 1999 году 22-летний Алексей начал свой трудовой путь в американо-украинской компании "Вестрон", специализирующейся на поставках автоматизированных систем управления АЭС, генеральным директором которой по сей день работает его отец. Разумеется, сын гендиректора не мог начинать с низов, и потому сразу же стал руководителем экономическо-финансового направления.

Отец и сын Чернышовы выкупили долю в компании Фельдмана АВЕК, а Чернышов-младший сходу занял кресло вице-президента АВЕК по развитию. Правда, до конца так и непонятно, почему Чернышову удалось так быстро и основательно сблизится с Фельдманом, хотя издание не исключает, что вклад, который семья Чернышова сделала в АВЕК "был с каким-то коррупционным или даже криминальным "душком".

Главным активом компании АВЕК был и остается скандальный харьковский рынок "Барабашово", и Чернышов лично занимался большинством вопросов, связанных с получением прибыли с этого объекта.

"Главное исправно собирать с предпринимателей, торгующих на рынке, арендную плату. О том же, насколько прибыльным был такой бизнес можно судить по тому, что Чернышов лично занимался вопросами рынка почти 10 лет – с 2003 по 2013, и, как он сам утверждал в одном из интервью "не заметил, как заработал первый миллион", - пишет издание.

Вместе с тем журналисты отмечают, что у правоохранителей регулярно возникали сомнения в легальности деятельности рынка "Барабашово", что вылилось в несколько открытых уголовных дел по фактам "самоуправства на территории рынка".

Как бы там ни было, рыночный старт позволил Чернышову расширить свою бизнес-деятельность на новые сферы и даже не утруждаться, считая собственные деньги. "Я скажу так: деньги есть, пока ты их не считаешь. Когда ты начинаешь их считать, это признак того, что у тебя они заканчиваются", - не без гордости говорит Чернышов.