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Директора "Бунге Украина" Горшунова обвинили в мошенничестве

среда, 15 мая 2019, 12:05
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Под украинским офисом транснациональной компании "Бунге" в Киеве второй день проходит пикет обманутых фермеров.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook общественный активист Александр Аронец.

Так, агропроизводители обвиняют директора "Бунге Украина", гражданина России Дмитрия Горшунова в создании мошеннической схемы по завладению зерновыми на сумму $200 млн.

По словам фермеров, Дмитрий Горшунов пообещал выкупить у них зерновые и заставил их передать урожаи в бесплатное хранение агрохолдингу "Агроинвестгрупп", с владельцами которого - Николаем и Виталием Кучеренко - имел бизнес-отношения. Горшунов отказывался заключать от имени "Бунге" прямые договора поставки, потребовав оформления документов с компанией Кучеренко. Осенью 2018 под завезенное зерно "Агроинвестгрупп" взял кредиты в пяти банках на сумму более $70 млн.

По данным СБУ, в начале 2019 года зерно было вывезено на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, где его продали через юрлиц, зарегистрированных на неподконтрольных территориях. Вырученные средства присвоили Дмитрий Горшунов и Кучеренко, бежавшие в Россию. Убытки более 20 украинских аграрных компаний, госпредприятия "Аграрный фонд", корпораций Delta Wilmar, Soufflet Group, CHS и др., которые хранили урожаи зерна на элеваторах "Агроинвестгрупп" составляют более $200 млн.

Объявленным в международный розыск Николаю и Виталию Кучеренко грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, а создателю схемы Дмитрию Горшунову удается избегать ответственности. Фермеры требуют арестовать Горшунова и призывают частные компании бойкотировать сотрудничество с "Бунге Украина".

Активист Александр Аронец уточнил, что Горшунов не впервые организовывает схемы в агросекторе.

"В 2017-м Горшунов организовал сеть подконтрольных фирм-"прокладок", через которые скупил семена подсолнечника. Сырье идет на завод "Бунге" в Николаеве как давальческое, далее "прокладка" получает масло и экспортирует его, валюта в Украину не возвращается, налоги не уплачиваются. Для чего эта схема? Огромный завод "Бунге" фактически не имеет прибыли и не платит налогов. Вся прибыль за произведенное масло остается на оффшорных счетах. Фирмы Горшунова не только уклонились от уплаты налогов, но и требовали от налоговой возмещения НДС - 15 млн грн", - отметил активист.

По его словам, в 2017 году руководство "Бунге" было осведомлено о схемах Горшунова, однако не приняло никаких мер.

"Мои предупреждения относительно преступного характера действий Горшунова в прошлый раз в штаб-квартире "Бунге" проигнорировали. Новая схема Горшунова частично повторяет предыдущую, по возврату НДС. Только вместо "Сантрейд" и "Гринтур-Экс", которые аккумулировали объем семян подсолнечника на рынке, в новой схеме зерновым "пылесосом" поработал "Агроинвестгрупп", на элеваторы которого Горшунов загнал почти всех агропроизводителей. Не сомневаюсь, что большая часть денег за украденное зерно пошла в карман Горшунова", - резюмирует Аронец.

В апреле 2019 года Нацполиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына Виталия. Ряд агропредприятий и международных трейдеров Soufflet, Quadra Commodities, "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт" и др., а также банки подали в суд иски против владельцев агрохолдинга "Агроинвестгрупп", который объявлен банкротом.

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