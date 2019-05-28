Стало известно о проблемах с экспортом украинского зерна "Бунге"

Банкротство холдинга "Агроинвестгруп" негативно скажется на украинских агропроизводителях и структуре рынка зерновых.

Об этом отмечают в Украинской зерновой ассоциации.

Транснациональные компании-экспортеры уже сокращают инвестиции в закупку зерновых. Поэтому доля крупных компаний на рынке изменится, в частности, "Бунге-Украина" может потерять не менее 20%.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, после мошенничества с зерном "Агроинвестгруп" экспортеры отказываются от приобретения зерна на внутренних элеваторах по складским квитанциями, а товаропроизводители вынуждены будут продавать зерно по низкой цене.

"Если раньше покупатель зерна, получая складскую квитанцию, был уверен, что стал владельцем зерна на элеваторе, то теперь никто не гарантирует, что товар на самом деле в хранилище. Многие компании свернут свои программы приобретения зерна по складским квитанциями. Это напрямую ударит по сельхозпроизводителям. Им придется дольше ждать деньги за товар, тратить больше средств на логистику, или продавать зерно можно будет в порту за 200 км, а не на элеваторе через 10 км. Или же, не имея собственных мощностей для хранения - продавать зерно по более низкой рыночной цене, чтобы пополнить свои оборотные средства. Это приведет к снижению поступлений валютной выручки в страну", - говорит он.

Президент УЗА добавляет, что из-за мошенничества "Агроинвестгруп" Украина теряет инвестиционную привлекательность для крупных экспортеров, которые ограничили отраслевые инвестиции.

"Действия "Агроинвестгруп" спровоцировали негативное отношение инвесторов. Транснациональные компании существенно ограничили инвестиции в закупку зерна на следующий сезон. Некоторые из них уже приостановили инвестиции и собираются распродать свои активы, чтобы компенсировать убытки. В частности, на продажу выставлены линейные элеваторы", - говорит Горбачев.

Агроэксперты отмечают, что после банкротства "Агроинвестгруп" производители начали требовать заключения прямых контрактов с экспортерами и отказываются работать через посредников. Поэтому резко сократятся возможности для крупных компаний покупать через фирмы-"прокладки" сырье и перерабатывать его на давальческих условиях для дальнейшего экспорта без уплаты налогов в Украине. В частности, доля "Бунге-Украина" на рынке семян подсолнечника может уменьшиться на 20%, из-за чего маслоэкстракционный завод в Николаеве не будет иметь достаточно сырья.

Из-за банкротства холдинга "Агроинвестгруп" в феврале 2019 пострадали около 20 украинских фермеров, производителей и транснациональных компаний, государственные "Аграрный фонд" и "Ощадбанк" и еще ряд фондов. По установленным следствием фактам, они потеряли более 270 тысяч т зерна. Общие убытки составляют до $200 млн.

В организации мошеннической схемы подозревается руководитель украинского представительства компании Bunge Дмитрий Горшунов. Летом 2018 элеваторы "Агроинвестгруп" начали принимать зерно от товаропроизводителей без платы за хранение. Выкупить весь объем зерна обещала "Бунге-Украина". Однако директор компании Дмитрий Горшунов отказывался заключать прямые договоры поставки, направляя фермеров в "Агроинвестгруп". Горшунов лично поручался за посредника, уверял, что отдать зерно в компании - все равно, что продать "Бунге", и так заставил фермеров отдать продукцию. Получив зерно, Горшунов и Кучеренко начали продавать его и привлекать под него кредиты в банках. Складские расписки, подтверждающие переход права собственности на зерно, на элеваторах выписывали по несколько раз. К февралю 2019 большую часть зерна с элеваторов "Агроинвестгруп" вывезли на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей и продали через подставные компании, зарегистрированные на неподконтрольных территориях.

Бизнес-партнеры Дмитрия Горшунова, владельцы "Агроинвестгруп" Николай и Виталий Кучеренко бежали в Россию и находятся в розыске. Украинские агропроизводители пикетируют офис "Бунге-Украина" в Киеве и требуют ареста Дмитрия Горшунова. Следователи готовят ему подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах и организованное группой лиц.