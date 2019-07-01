Руководитель "Бунге Украина" уволился из-за скандала

Глава компании "Бунге Украина" Дмитрий Горшунов ушел с должности генерального директора, которую занимал с 2007 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Латифундист".

"Bunge подтверждает, что Дмитрий Горшунов, генеральный директор "Бунге Украина" покидает компанию для реализации возможностей за пределами компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Бунге Украина".

В компании добавляют, что решение уволить Горшунова было принято "в результате ряда организационных изменений".

Освобождение Горшунова произошло на фоне скандала с кражей зерна холдингом "Агроинвестгруп", который вспыхнул в конце января 2019 года. Украинские фермеры подозревали гендиректора "Бунге-Украина" в организации мошеннической схемы по присвоению зерна на сумму более $ 200 млн. Сообщалось, что Дмитрий Горшунов, используя в своих интересах репутацию Bunge, фактически заставил аграриев отдать зерно на бесплатное хранение агрохолдинга "Агроинвестгруп", с владельцами которого - Николаем и Виталием Кучеренко - имел бизнес-отношения. При этом Горшунов отказывался заключать с фермерами прямые договора поставки и настаивал на оформлении документов через компанию Кучеренко. Под накопленное на элеваторах чужое зерно мошенники взяли кредиты в пяти банках на сумму более $ 70 млн. В начале 2019 года значительный объем зерна был вывезен в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и продан юрлицам, зарегистрированным на неподконтрольных территориях. Вырученные средства мошенники присвоили.

Николай и Виталий Кучеренко бежали в Россию, скрываясь от органов правосудия. Привлечь к ответственности Дмитрия Горшунова требовали обманутые фермеры, которые с начала мая пикетировали офис "Бунге-Украина" по улице Б. Хмельницкого в Киеве. Также сообщалось, что в рамках начатых уголовных производств Нацполиция готовит Дмитрию Горшунову подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и организованном группой лиц.

Ранее сообщалось, что компании "Сантрейд" и "Гринтур-Экс", которые контролировал гендиректор компании "Бунге-Украина" Дмитрий Горшунов, были задействованы в масштабной схеме сокрытия прибыли от переработки семян подсолнечника. Менеджмент украинской "дочки" "Бунге" через фирмы-прокладки "Груз-Трейд", ООО "Дельта-МВ" и другие скупал за наличные зерно, которое поступало в экстракционный завод "Бунге" в Николаеве в качестве давальческого сырья. Фирмы-прокладки получали из переработанных семян масло и шрот и через компании, зарегистрированные в оффшорах, продавали готовую продукцию той же "Бунге". В результате вся валютная выручка, полученная по операциям за рубежом, в Украину не возвращалась, а государственный и местные бюджеты и целевые страховые фонды не получали причитающихся сумм налогов и других обязательных платежей от деятельности маслоэкстракционного завода "Бунге" в Николаеве.

Завод "Бунге" в Николаеве и дальше сотрудничает по давальческой схеме с рядом компаний, которые закупают семена подсолнечника за наличные средства без оформления документов. В частности, зерно на переработку поставляли фирмы ТД "УкрРосХим", "Винагро-Фуд", "Энергетик Днепр", "ОККО-Восток", "Локо Трейдинг", "Брейн Сорс Интернешнл", "ОККО-Бизнес Контракт", "ОККО-Ритейл", "Глория Транс Трейд", "Запад Импорт" и другие. А покупателями готовой продукции выступают малоизвестные компании с юрисдикциями в оффшорных зонах и зарегистрированных на граждан Украины в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы. Среди них такие фирмы, как Norinvest Universal LP, Pastel Trade Sp. z o.o., Nimfeya Sp. z o.o., OU Grainexpo, Pagran Pte. Ltd., Oilseeds Trading LP, Agrotrade Polska LCC, Binboro Sp. z o.o., Velcar Estate LP, Oleos Trading Limited и другие. Объемы невозвращенной в Украину валютной выручки в результате таких операций исчисляется сотнями миллионов долларов.