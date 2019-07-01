RU  UA  EN

вторник, 2 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Бизнес

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

2 июля

06:30
Гороскоп в 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
06:26
Шторм и жара: синоптики "порадовали" прогнозом погоды в Украине
05:32
Астрономы получили загадочный радиосигнал из космоса
04:28
Кличка "Бармен": в сети показали фото боевика из Азии, убитого на Донбассе
03:30
Британку сняли с рейса в Испании из-за пышной груди: фото
02:27
Завершено строительство крупнейшего в мире аэропорта: впечатляющие фото и видео
01:22
Один из главарей ЛНР отметился в сети памятью золотой рыбки: фото
00:19
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом

1 июля

23:55
Эпидемия массовых минирований: опубликовано фото задержанных "шутников"
23:42
Ей должно было исполниться 16: боевик устроил страшное ДТП на Донбассе, фото жертвы
23:30
Киев накрыла внезапная буря: опубликовано яркое видео
23:18
У Зеленского сделали новое заявление по русскому языку на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Руководитель "Бунге Украина" уволился из-за скандала

понедельник, 01 июля 2019, 14:30
переглянути новину українською

Глава компании "Бунге Украина" Дмитрий Горшунов ушел с должности генерального директора, которую занимал с 2007 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Латифундист".

"Bunge подтверждает, что Дмитрий Горшунов, генеральный директор "Бунге Украина" покидает компанию для реализации возможностей за пределами компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Бунге Украина".

В компании добавляют, что решение уволить Горшунова было принято "в результате ряда организационных изменений".

Освобождение Горшунова произошло на фоне скандала с кражей зерна холдингом "Агроинвестгруп", который вспыхнул в конце января 2019 года. Украинские фермеры подозревали гендиректора "Бунге-Украина" в организации мошеннической схемы по присвоению зерна на сумму более $ 200 млн. Сообщалось, что Дмитрий Горшунов, используя в своих интересах репутацию Bunge, фактически заставил аграриев отдать зерно на бесплатное хранение агрохолдинга "Агроинвестгруп", с владельцами которого - Николаем и Виталием Кучеренко - имел бизнес-отношения. При этом Горшунов отказывался заключать с фермерами прямые договора поставки и настаивал на оформлении документов через компанию Кучеренко. Под накопленное на элеваторах чужое зерно мошенники взяли кредиты в пяти банках на сумму более $ 70 млн. В начале 2019 года значительный объем зерна был вывезен в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и продан юрлицам, зарегистрированным на неподконтрольных территориях. Вырученные средства мошенники присвоили.

Николай и Виталий Кучеренко бежали в Россию, скрываясь от органов правосудия. Привлечь к ответственности Дмитрия Горшунова требовали обманутые фермеры, которые с начала мая пикетировали офис "Бунге-Украина" по улице Б. Хмельницкого в Киеве. Также сообщалось, что в рамках начатых уголовных производств Нацполиция готовит Дмитрию Горшунову подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах и организованном группой лиц.

Ранее сообщалось, что компании "Сантрейд" и "Гринтур-Экс", которые контролировал гендиректор компании "Бунге-Украина" Дмитрий Горшунов, были задействованы в масштабной схеме сокрытия прибыли от переработки семян подсолнечника. Менеджмент украинской "дочки" "Бунге" через фирмы-прокладки "Груз-Трейд", ООО "Дельта-МВ" и другие скупал за наличные зерно, которое поступало в экстракционный завод "Бунге" в Николаеве в качестве давальческого сырья. Фирмы-прокладки получали из переработанных семян масло и шрот и через компании, зарегистрированные в оффшорах, продавали готовую продукцию той же "Бунге". В результате вся валютная выручка, полученная по операциям за рубежом, в Украину не возвращалась, а государственный и местные бюджеты и целевые страховые фонды не получали причитающихся сумм налогов и других обязательных платежей от деятельности маслоэкстракционного завода "Бунге" в Николаеве.

Завод "Бунге" в Николаеве и дальше сотрудничает по давальческой схеме с рядом компаний, которые закупают семена подсолнечника за наличные средства без оформления документов. В частности, зерно на переработку поставляли фирмы ТД "УкрРосХим", "Винагро-Фуд", "Энергетик Днепр", "ОККО-Восток", "Локо Трейдинг", "Брейн Сорс Интернешнл", "ОККО-Бизнес Контракт", "ОККО-Ритейл", "Глория Транс Трейд", "Запад Импорт" и другие. А покупателями готовой продукции выступают малоизвестные компании с юрисдикциями в оффшорных зонах и зарегистрированных на граждан Украины в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы. Среди них такие фирмы, как Norinvest Universal LP, Pastel Trade Sp. z o.o., Nimfeya Sp. z o.o., OU Grainexpo, Pagran Pte. Ltd., Oilseeds Trading LP, Agrotrade Polska LCC, Binboro Sp. z o.o., Velcar Estate LP, Oleos Trading Limited и другие. Объемы невозвращенной в Украину валютной выручки в результате таких операций исчисляется сотнями миллионов долларов.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Многогранный Papas: как ЕБРР и ЕС помогли украинскому предпринимателю запустить уникальный картофельный бренд

АПК Украины поставил экспортный рекорд и, очевидно, не последний

Елена Кислая: Рейдеры Дубиль и Аверьянов захватили наше предприятие, так как оно было прибыльным и успешным

"Мыльный пузырь" Вадатурских: почему "Нибулон" скрывает свое финансовое положение

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: