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Глава ВАС анонсировал акции аграриев против продажи украинской земли иностранцам

четверг, 19 сентября 2019, 16:28
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В пятницу, 20 сентября в Украине пройдут акции аграриев против продажи украинской земли иностранцам.

Об этом сообщил председатель "Всеукраинского Аграрного Совета" Андрей Дикун после встречи аграриев с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

"Мы хотим привлечь внимание нашего украинского общества, власти, чтобы нас услышали, что мы выступаем против допуска на рынок земли Украины иностранцев", - рассказал Андрей Дикун.

Согласно заявлениям представителей власти, при открытии рынка земли планируется разрешить покупать землю юридическим лицам, владельцами которых могут быть иностранцы. Это может стать "лазейкой", по которой иностранные граждане смогут владеть украинской землей. В рамках такой инициативы не будет известно, кто окажется конечным владельцем конкретной фирмы, покупающей землю.

Андрей Дикун рассказал, что установление ограничений на приобретение земли негражданами - нормальная мировая практика.

"Ни одна из стран Восточной Европы не открывала одновременно свой рынок земли и для физлиц, и для юрлиц, где учредителями могут быть иностранцы. Повсюду были жесткие ограничения. Чтобы не исчезло село - мы должны сохранить землю для украинцев", - сказал он.

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