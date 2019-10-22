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"Укрлендфарминг" в очередной раз сертифицирован как дружественный к окружающей среде производитель

вторник, 22 октября 2019, 17:48
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Предприятия и элеваторы группы компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming PLC) украинского бизнесмена Олега Бахматюка в очередной раз успешно прошли сертификацию ISCC.

Ежегодно Ukrlandfarming PLC подтверждает статус производителя устойчивой продукции, который беспокоится о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу и контролирует CO2 на каждом этапе движения зерна - от обработки для выращивания сельскохозяйственных культур до отправки продукции потребителю.

"Сертификат ISCC, который в очередной раз получили предприятия "Укрлендфарминг", свидетельствует, что наша продукция произведена способом, который не наносит вреда окружающей среде. Производство проходит с соблюдением принципов социальной ответственности и с применением эффективных систем управления. Получение такого сертификата для производителя важно не только для работы на европейском и других международных рынках, но и свидетельствует об ответственности компании в вопросах защиты окружающей среды, – отметила директор по продажам холдинга Олеся Калинчук. – Мы не пользуемся определенными средствами защиты растений, которые активно используются другими предприятиями из-за привлекательной цены, у нас усиленный контроль за качеством и количеством горючего и за качеством семенного материала. Эти меры влияют на качество выращенной нами продукции и способствуют сохранению окружающей среды".

ISCC является независимой организацией, которая внедряет систему сертификации сырья и продуктов. ISCC разработана в соответствии с требованиями Директивы 2009/28 / ЕС Европейского Парламента и Совета Европы о содействии использованию энергии из возобновляемых источников. Целью Директивы является увеличение доли использования биотоплива и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. Важным является обеспечение экологически ответственного и устойчивого производства.

Группа компаний "Укрлендфарминг" - один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов Украины, обрабатывающий более 500 тыс. га плодородных земель и входит в топ-10 мировых холдингов по объему земельного банка. Агрохолдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, семенного материала, на производстве яиц и яичных продуктов, мяса и молока. Владельцем агрохолдинга "Укрлендфарминг" является бизнесмен Олег Бахматюк.

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