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Олег Бахматюк написал открытое заявление Владимиру Зеленскому о давлении силовиков на бизнес

вторник, 12 ноября 2019, 09:49
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Фото: пресс-служба

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании. Бахматюк заявляет, что компанию, которая создает 27 тыс. рабочих мест и платит миллиардные налоги, безосновательно терроризируют силовики, и просит президента вмешаться.

В структурах владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, прошли обыски и задержания работников силовиками НАБУ. Это произошло в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка, по которому уже когда-то проводились следственные действия и экспертизы несколькими силовыми органами и которое было официально закрыто. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.

В частности Олег Бахматюк отмечает, что ситуация практически зашла в тупик, а под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 тыс. человек, которая производит 1% ВВП, платит 3 млрд гривен налогов и которая выплачивает более 3,5 млрд гривен зарплаты.

"Мы абсолютно бессильны и беззащитны перед действиями наших силовых структур, - пишет Бахматюк. - Вновь органы Генеральной прокуратуры или новый генеральный прокурор, как и старый руководитель НАБУ, в очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства в отношении VAB банка. Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, массу следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства. Мы хотим честной и откровенной беседы о ситуации, сложившейся с банками. Мы хотим открытости и конструктивных переговоров, что и Вами декларировалось. Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву".

Бахматюк отмечает, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

"Подобного предложения не делал ни один из владельцев ликвидируемых или признанных неплатежеспособными банков, - обращается к Зеленскому Бахматюк. - Последний раз мы свое предложение официально озвучили 27 октября, а вчера были проведены следственные действия, обыски, задерживаются наши сотрудники по давно исследованным фактам. Фактически НАБУ берет на себя полноту власти назначать виновных, а не проводить уголовный процесс".

Также Олег Бахматюк заявил, что будет защищать компанию в международных судах с привлечением международных юристов, и надеется на конструктивное решение вопроса.

"Мы готовы к конструктиву. И мы готовы подробно доказать, что наши законные права нарушены десятикратно. Что нас лишили права быть услышанными. Что десятки раз против нас совершались вещи, совершенно недопустимые в европейской среде. Что потребность подменяет законность. Благодарен вам и хочу договориться, чтобы компания работала, чтобы Фонд гарантирования вкладов и Национальный банк получили максимально возможную экономическую компенсацию, чтобы мы работали над созданием, а не борьбой с экономическими шакалами, детективами, прокурорами, судьями, что уничтожают компанию. Владимир Александрович, я призываю Вас просто сказать своим подчиненным: вернитесь к закону и элементарной логике, сядьте за стол переговоров и найдите решение, которое будет выгодно государству и позволит наполнить бюджет и сохранить 27 000 рабочих мест. Мы два года просим только этого. Надеюсь, что Вас они услышат", - отметил предприниматель.

Олег Бахматюк - украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины, "Укрлендфарминг". Компания работает в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает 27 тыс. рабочих мест, преимущественно в сельской местности. Неоднократно отмечалась в различных рейтингах как один из лучших работодателей страны.

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