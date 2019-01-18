Платежки разницей в 10 лет: Тимошенко присоединилась к известному челленджу в сети, фото

За 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз.

На это на свой страничке в Facebook обратила внимание Юлия Тимошенко, которая решила поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложила две платежки за коммунальные услуги.

"Квартира - одно и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху - за январь 2009-го, когда я была премьер-министром, снизу - за январь 2019-го, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в пятнадцать раз! 69,60 грн против 1045,08 грн ", - написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко предложила также закрыть вечную тему ботов: "Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас".

Политик призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек.

"Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги - это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.