РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Бизнес

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

18:55
Суд вынес очередной мягкий приговор организаторам ДНР
18:48
​Нас уже далеко не 52 миллиона: в Украине сообщили грустную статистику
18:28
Стало известно, почему лидер "Шахтера" хочет перейти в российский клуб
18:26
​Минус пять: в сети опубликовали фото "грузов 200" у боевиков на Донбассе
18:10
В сети показали шокирующие фото загрязненного моря в Крыму
17:50
​Избавились от 300-летнего рабства: озвучено важный для Украины аспект в получении томоса
17:50
"Живой Кен" перенес новую пластическую операцию
17:47
​Главный вокзал Украины может быть отдан частной компании: появились подробности
17:38
Приступ продолжался 16 часов: всплыли неожиданные подробности госпитализации Арбениной
17:27
​Стало известно, когда Украина сможет пустить с молотка имущество “Газпрома” в Европе
17:24
Украинские биатлонисты замахнулись на сенсацию в эстафете Кубка мира
17:24
Платежки разницей в 10 лет: Тимошенко присоединилась к известному челленджу в сети, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Платежки разницей в 10 лет: Тимошенко присоединилась к известному челленджу в сети, фото

пятница, 18 января 2019, 17:24

За 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз.

На это на свой страничке в Facebook обратила внимание Юлия Тимошенко, которая решила поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложила две платежки за коммунальные услуги.

"Квартира - одно и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху - за январь 2009-го, когда я была премьер-министром, снизу - за январь 2019-го, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в пятнадцать раз! 69,60 грн против 1045,08 грн ", - написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко предложила также закрыть вечную тему ботов: "Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас".

Политик призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек.

"Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги - это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Логичный шаг, или циничное издевательство: что стоит за "газовым" иском УГД к Кабмину на 57 млрд грн - мнение экспертов

Мало роста тарифов? У Прохоренко потребовали с украинцев 57 миллиардов гривен за "нерыночную" стоимость газа

Нефтегазовые активы Украины как перспектива для мировых игроков

Газовое удушье: когда будут учтены интересы собственника недр?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: