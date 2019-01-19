В Украине указали на важный момент с контрактом на поставки газа между Украиной и Россией

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев не имеет права критиковать контракт на поставку газа между Украиной и Россией от 2009 года, так как сам был непосредственным разработчиком того контракта.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, который на момент подписания газовых соглашений в 2009 году был представителем НАК "Нафтогаз Украины", передает Радио Свобода.

"Напомню, что господин Коболев на момент заключения контракта на поставки газа между Россией и Украиной работал советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Он принимал непосредственное участие в разработке договора. Более того, присутствовал на переговорах в Москве и не высказывал возражений против его основных положений", - рассказал Валентин Землянский.

Как свидетель событий 10-летней давности, Землянский напомнил, что подписание контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" накануне 2009 года было сорвано из-за вмешательства тогдашнего президента Виктора Ющенко. После двухнедельной газовой блокады со стороны России, когда в разгар январских морозов газ не получала Украина и Европа, премьер-министр Юлия Тимошенко добилась возобновления переговоров. Контракт, который был подписан в итоге, был типичным для всех стран Европы. Он содержал специальную скидку для Украины и предохранительные механизмы обжалования, которые в конечном итоге и позволили команде Коболева добиться положительных для Украины решений в Стокгольмском арбитраже.

"Поэтому сегодняшняя критика соглашений-2009 со стороны господина Коболева - это даже не лукавство, а отработка прямого политического заказа. И одновременно - попытка перевести внимание общества от нескольких проблем. Первая проблема, которую хочет "заговорить" Коболев - это миллионные премии, которые он выписал себе и своему окружению и уже вывел за границу. Вторая проблема - полный провал переговоров о новом контракте по транзиту российского газа по территории Украины", - отметил эксперт.