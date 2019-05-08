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Глава АМКУ опроверг возникновение монополии ДТЭК на рынке электроэнергии

среда, 08 мая 2019, 11:18
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Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев назвал чушью заявления политиков о монополии ДТЭК из-за приобретения акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", по его словам, ДТЭК покупает исключительно электрические сети, а не компании-поставщики.

Об этом Терентьев заявил в интервью Politeka.

"Приобрели только часть активов, связанных с деятельностью оператора системы распределения. То есть, это исключительно сеть, которая никоим образом не занимается поставкой электрической энергии на территории Киевской области и на территории Одесской области. То есть, монополизация в этом случае никакого рынка не происходит".

Председатель АМКУ подчеркнул, что облэнерго являются естественными монополиями на соответствующих территориях. Их приобретение никоим образом не влияет на конкуренцию, ведь в этом сегменте ее нет и быть не может. Именно поэтому деятельность естественных монополий полностью контролируется соответствующими государственными органами, в частности, НКРЭКУ через лицензионные условия.

"Что такое есть облэнерго или оператор системы распределения? Это сеть, которая находится в пределах определенной территориальной единицы. Этот бизнес является так называемой естественной монополией. То есть, нет смысла экономического дублировать создания новой повторной сети распределения газа. Это регулируемый рынок, который находится в состоянии естественной монополии 100%, всегда. И приобретение одним субъектом дополнительной сети в другом регионе не создает монополизации определенного национального рынка, поскольку эти рынки априорно территориальные, и они не должны прибавляться один ко второму", - подчеркнул он.

Приобретение естественных монополий как облэнерго председатель АМКУ сравнил с приобретением лифта в соседнем доме.

"В одном многоквартирном доме есть лифт и в другом многоквартирном доме есть лифт. Если один субъект приобрел один лифт и приобрел второй лифт, он не монополизировал лифты. Поскольку один лифт является определенным экономическим благом в пределах только одного дома. Так же и сети распределения ".

По словам Юрия Терентьева перед предоставлением соответствующего разрешения АМКУ опросил участников рынка, органы власти, общественные ассоциации и организации. Никто никаких возражений не высказал, за исключением одного письма от Андрея Геруса, Сергея Лещенко и Виктории Войцицкой. Авторы видели в данном решении монополизации рынка электроснабжения, однако ДТЭК вообще не покупал компании-поставщики.

"Если показать, о чем шла речь по этой концентрации, то становится очевидным, что это письмо является просто необоснованным политическим заявлением", - заявил Терентьев.

25 апреля Антимонопольный комитет Украины большинством голосов позволил группе ДТЭК приобрести "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Данные компании являются операторами системы распределения в Одесской и Киевской областях и не осуществляют деятельность по поставке электроэнергии. Деятельность операторов системы распределения полностью регулируется НКРЭКУ.

Предоставляя разрешение на концентрацию АМКУ положил на ДТЭК ряд обязательств, которые устраняют любое возможное влияние на смежные рынки - поставки и производство электроэнергии.

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