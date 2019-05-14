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Глава Укрэнерго призвал запустить энергорынок с 1 июля без каких-либо переносов

вторник, 14 мая 2019, 16:53
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Новый европейский рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, передает "Обозреватель".

"Мы беспрекословно придерживались именно этой версии, что рынок должен быть запущен с 1 июля без каких-либо переносов. Есть определенные сомнения, что качество документов, которые мы получим непосредственно перед запуском рынка, будет достаточным. Это не означает, что рынок нельзя запустить. Это не означает, что невозможно будет уже в процессе работы рынка принимать соответствующие решения регулятора, Кабинета министров Украины или даже изменения в закон. Так многие страны начинали рынок, никогда не бывает стопроцентной готовности", - подчеркнул он.

По словам главы "Укрэнерго", сейчас много разговоров о переносе запуска рынка, в частности этот вопрос будет рассматриваться 15 мая в парламентском комитете. Однако он считает, что перенос запуска рынка не решит текущие проблемы.

"Наша позиция заключается в том, что простой перенос даты запуска рынка - это нецелесообразная история. Потому что за период, на который они его планируют перенести, надо преодолеть те проблемы, которые возникли. Если просто на 2 года перенести, и оставить все как есть, с неработающей координацией этого внедрения, с тем типом взаимодействия с существующими правилами рынка, которые продолжат функционировать в соответствии с законом об электроэнергии, то мы не достигнем цели. Мы снова через год или 9 месяцев, или через два года будем собираться и говорить, что надо переносить рынок, потому что есть определенные недостатки", - подчеркнул он.

С 1 июля 2019 планируется введение нового рынка электрической энергии в Украине, который имплементирует нормы третьего энергопакета Европейского союза. От своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от ЕС в 2019 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на днях заявил, что Украина запустит рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

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