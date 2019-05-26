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Эксперт объяснил, кто заплатит тарифную разницу после старта энергорынка

воскресенье, 26 мая 2019, 16:12
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Реформа рынка электроэнергии не приведет к повышению тарифов для населения благодаря возложению спецобязательств на генерирующие компании, в которых низкая себестоимость производства.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Когда рынок заработает с 1 июля 2019 года, скорее всего, для населения будет введен принцип поставщика со специальными обязательствами, такой же, как на рынке газа действует. Что это значит? Это значит, что фактически население будет платить ту же цену, которая сегодня установлена. Вопрос, кто заплатит разницу между рыночной ценой и тарифом для населения? Ее будет платить фактически этот поставщик со специальными обязательствами, а, точнее, государство. Это будет своего рода субсидия", - заявил Корольчук.

Эксперт считает экономически целесообразным возложение спецзобязательств для субсидирования населения (PSO, или Public Service Obligation) на компании, производящие электроэнергию на атомных и гидроэлектростанциях, себестоимость производства в которых существенно ниже, чем в тепловой генерации.

"В принципе, есть предложения, они уже озвучены, и правительством, и Минэнерго, и НКРЕКП. Я думаю, что "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично "Укрэнерго" будут нести эту задачу по специальным обязанностям. Поэтому для населения, безусловно, таких рисков (повышение тарифов на электроэнергию - ред.) нет", - считает он.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязательства по поставке электроэнергии населению до 31 декабря 2020 года, чтобы обеспечить стабильность тарифа на электроэнергию для населения в условиях функционирования с 1 июля 2019 нового оптового рынка электроэнергии.

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Раздел: БизнесЭнергетика
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