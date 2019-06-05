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Рынок электроэнергии должен быть введен вовремя: Гройсман высказал позицию правительства

среда, 05 июня 2019, 14:34
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Новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля и другого варианта правительство не рассматривает.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня.

"Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие в соответствии с Законом Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, кроме как вводить его", - заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут, а также сообщил, что правительство приняло все технические решения для запуска рынка.

"Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Как сейчас сказали министр энергетики и вице-премьер-министр профильный, что они это гарантируют", - сообщил Гройсман.

Новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой наша страна получит в этом году кредит, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

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