​Лукашенко выставил ультиматум Путину из-за нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства нефтеперерабатывающих предприятий страны решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Беларусь некондиционной российской нефти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание на сообщения в СМИ, согласно которым ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн.

"Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал президент Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее АО "Укртранснафта" и российская компания "Транснефть" обсудили компенсации расходов за проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".