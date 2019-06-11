"Укрэнерго" перешло в активную фазу запуска рынка электроэнергии

Государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - диспетчер энергосистемы, сообщило об активной подготовке ко введению нового рынка электроэнергии и пригласило представителей власти на совещание.

Об этом говорится в письме, направленном "Укрэнерго" в адрес председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко, передают "Українські новини".

Копию письма опубликовал в Facebook и.о. председателя комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

"ГП" НЭК "Укрэнерго" продолжает работу, направленную на подготовку к внедрению нового рынка электрической энергии. Данный вопрос находится на постоянном контроле наблюдательного совета и руководства предприятия", - говорится в письме.

"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагает провести совместное совещание с участием НКРЭКУ с целью урегулирования этих вопросов", - написал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии". Закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя, а тарифы для населения не будут расти.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро.