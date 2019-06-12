НКРЭКУ определил механизм работы возобновляемой энергетики в условиях нового энергорынка

До начала работы госпредприятия "Гарантированный покупатель" осуществлять выкуп всей электроэнергии, производимой по "зеленому тарифу", будет госпредприятие "Энергорынок".

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"По частями 2, 3 и 9 статьи 65 Закона Украины "О рынке электроэнергии", Кабмин с целью обеспечения общественных интересов и выполнения гарантий государства по покупке всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (а с использованием гидроэнергии - произведенную лишь микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по установленному "зеленому" тарифу или по аукционной цене, определяет госпредприятие для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии ... Учитывая, что гарантированный покупатель может не работать в полном объеме до начала действия нового рынка электроэнергии, с целью обеспечения начала функционирования нового рынка в установленные Законом сроки ГП "Энергорынок", как лицензиат по оптовой поставке электрической энергии обязан до начала деятельности гарантированного покупателя как отдельного предприятия, осуществлять деятельность по осуществлению функций гарантированного покупателя, в том числе соблюдать Лицензионные условия и другие нормативно-правовые акты, регулирующие работу рынка электрической энергии", - говорится в сообщении НКРЭКУ. Таким образом, до начала полноценной работы ГП "Гарантированный покупатель" функции покупки электроэнергии, произведенной по "зеленому тарифу", будет осуществлять ГП "Энергорынок".

Согласно постановлению Кабмина от 17 апреля 2019 №324 было создано ГП "Гарантированный покупатель" на базе филиала "Гарантированный покупатель" ГП "Энергорынок". Кабмин постановлением от 22 мая 2019 №455 утвердил Устав ГП "Гарантированный покупатель". На него, согласно Закону "О рынке электроэнергии" возложены функции выполнения обязательств государства по оплате возобновляемых источников энергии по "зеленому" тарифу, то есть покупка всей электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников энергии.

Согласно Закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля 2019 стартует второй этап реформы рынка электроэнергии - либерализация оптового рынка. Закон Украины "О рынке электроэнергии" направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно директивы Третьего энергопакета. Реализация предусмотренных Законом Украины "О рынке электроэнергии" реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии и его функционирования на конкурентных началах по европейской модели. Запуск рынка является одним из обязательств Украины перед Евросоюзом и одним из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.